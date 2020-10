Abonati la salariile uriase din sistemul bugetar. Cine sunt oamenii care incaseaza intr-o luna cat altii intr-un an

Secretarul de Stat de la Finante cu venit anual de 460.000 de lei

Directorul Termoenergetica, cinci functii in acelasi timp

Directorul bogat de la Compania de Iluminat

Directorul SAI Muntenia castiga bani din alte patru functii

Aproape 30 de ani in ministere

Director la CFR si CFR Marfa

Directorii companiilor municipale din Capitala ocupa mai multe fotolii in acelasi timp, iar la final de an numara indemnizatiile cuvenite. Ziare.com incepe un serial in care va prezinta o parte dintre persoanele abonate la functii in institutiile statului roman.Legea romana permite cumularea mai multor functii, dar durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. O parte din angajatii institutiilor statului detin, insa, trei sau chiar cinci functii, de pe urma carora aduna indemnizatiile.Tiberiu Valentin Mavrodin detine trei functii in stat, de pe urma carora a obtinut, in 2019, aproape 460.000 de lei, adica circa 38.000 de lei pe luna, de 17 ori mai mult decat salariu minim pe economie . Astfel, el castiga intr-o luna cat castiga in aproape un an si jumatate un angajat cu salariu minim pe economie.Mavrodin a absolvit Academia de Studii Economice si are certificatele de absolvire obtinute de la Banca Nationala a Romaniei si Camera Consultantilor Fiscali din Romania. Este absolventul unui curs de dezvoltare profesionala al Colegiului National de Aparare din cadrul Ministerului Apararii Nationale. Din 2013 este doctorand la Academia de Studii Economice.Acesta lucreaza din 1999 in Ministerul Finantelor Publice, ocupand mai multe functii de-a lungul anilor. A fost membru in Consiliul de Administratia al ROMATSA, in perioada 2008-2010. Din 2013 este membru in Consiliul de Administratie al CEC Bank, iar din 2014 este membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Registrul Auto Roman.Tiberiu Mavrodin detine, impreuna cu sotia, doua apartamente in Bucuresti , doua autoturisme, doua ATV-uri si o remorca. Nu are bijuterii sau bani in conturi care sa depaseasca suma de 5.000 de euro. In schimb, are datorii de 31.500 de euro si 776.600 de lei.Pentru functia de secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, condus de Florin Citu , Mavrodin a incasat 138.606 lei. Ca presedinte al Consiliului de Administratie al CEC Bank, acesta a obtinut 224.784 de lei, iar functia de membru in Consiliul de Administratie al Registrului Auto Roman i-a mai adus in conturi 95.506 lei. In total, in 2019, cele trei functii i-au virat in cont 458.896 de lei.Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, detine cinci functii la stat, in acelasi timp, din care a incasat in anul 2019 peste 347.000 de lei.Burghiu a absolvit Facultatea de Drept de la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" si s-a specializat la Colegiul National de Aparare. Burghiu a fost ofiter special al Ministerului Afacerilor Interne in perioda 2008-2014. Din 2016, respectiv 2017 este consilier pentru relatii externe al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti si administrator neexecutiv al Metrorex si al Companiei Nationale Parcuri si Gradini.Timp de cateva luni, din noiembrie 2017 pana in martie 2018 a fost director general al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti, de unde a plecat pentru a ocupa functia de administrator special al RADET, ajungand, in final, la conducerea Termoenergetica.Alexandru Burghiu a trecut multe proprietati in declaratia de avere, care fie ii apartin doar lui, fie sunt ale sotiei, fie le detin impreuna. Astfel, familia Burghiu are un teren agricol si cinci terenuri intravilane, patru spatii comerciale, doua apartamente si doua case de locuit, trei masini si bijuterii in valoare de 300.000 de euro.In conturi, Burghiu are circa 15.500 de lei si 77 de euro. Directorul Termoenergetica a acordat imprumuturi in valoare de peste 70.000 de lei, iar datoriile sale se ridica la 97.000 de euro si 477.000 de lei.Cumulat, in 2019, Burghiu a incasat de la RADET, Termoenergetica, Metrorex, Compania de Parcuri si Gradini si Comisia pentru aplicarea legii 550/2002 un venit anual de peste 347.000 de lei. Astfel, de la RADET a luat o indemnizatie de administrator special in valoare de 104.285 de lei, de la Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a incasat 96.491 de lei, indemnizatia pentru postul de director general. Burghiu a mai trecut in declaratia de avere doua indemnizatii de la Consiliile de Administratie ale Metrorex si Companiei Municipale Parcuri si Gradini, 37.524 de lei, respectiv 43.652 de lei. Lista este inchisa de indemnizatia pe care a primit-o de la Comisia pentru aplicarea Legii 550/2002, 65.762 de lei.Un alt director de companie municipala raporteaza un venit anual de 240.000 de lei, bani pe care i-a strans din functiile ocupate in anul 2019.Adrian Corbu este licentiat in relatii internationale la Academia de Studii Economice din Bucuresti, a lucrat in mediul privat, apoi a ajuns consilier al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si membru in Consiliul de Conducere al Autoritatii Navale Romane, in Consiliul de Administrare al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti si in Adunarea Generala a Actionarilor Aeroportului din Timisoara.A mai fost sef de departament la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-Ilfov si director de cabinet la Ministerul Dezvoltarii. Din 2015 este director general adjunct al Societatii pentru servicii de mentenanta a retelei electrice de transport "SMART", filiala Transelectrica in Bucuresti.In declaratia de avere completata in vara acestui an, Corbu nota ca are trei terenuri intravilane, doua in Voluntari si unul in Predeal, doua case de locuit si un spatiu comercial, o motocicleta, bijuterii in valoare de 10.000 de euro si tablouri care valoreaza 4.000 de euro. In conturi are 83.200 de euro, 23.300 de dolari si peste 138.000 de lei. Corbu are datorii de 32.000 de euro si peste 997.000 de lei. Directorul Companiei de Iluminat si-a botezat recent copilul, iar cu aceasta ocazie a primit 23.300 de dolari, 41.800 de euro si aproape 70.000 de lei.Venitul sau anual se ridica la aproape 240.000 de lei, bani stransi de la mai multe companii, potrivit declaratiei de avere. Astfel, de la Compania de Iluminat a incasat 27.630 de lei ca administrator si 51.414 lei ca director general. De la Compania Municipala Consolidari a luat 3.000 pentru administrare si 74.346 de lei, din functia de director general. Ca director general adjunct la SMART - Transelectrica a obtinut un venit de 47.237 de lei, iar functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Medicale Bucuresti i-a adus 36.198 de lei.Marian Nicusor Buica este directorul general al Societatii de Administrare a Investitiilor (SAI) Muntenia Invest, care administreaza SIF Muntenia, un fond de investitii infiintat de statul roman in anii '90, care a fost privatizat. Buica nu isi declara venitul de la compania privata, dar le mentioneaza pe celelalte patru, trei dintre acesta fiind incasate din functiile de membru al Consiliilor de Administratie ale companiilor de stat.De la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica (ICPE) Bucuresti, Buica a castigat in 2019 10.878 de lei, de la CONPET, transportatorul de titei controlat de statul roman, a obtinut 44.725 de lei, de la Institutul de Cercetari in Transporturi - Incertrans a castigat 40.368 de lei, iar de la Cocor, companie care opereaza centrul comercial cu acelasi nume din centrul Capitalei, suma de 2.820 de lei. In total, Buica a avut in conturi putin peste 100.000 de lei, dintre care 88.000 de lei, de la firmele statului.Buica a absolvit Facultatea Politehnica din Bucuresti si a mai obtinut o diploma de economist de la Facultatea de Stiinte Economice si una de la Colegiul National de Informatii al Academiei Nationale de Informatii "Mihai Viteazul" din Bucuresti. A lucrat ca broker de investitii si a mai detinut alte functii pana sa ajunga in Ministerul Mediului, apoi in cel al Transporturilor si al Finantelor Publice.Buica detine impreuna cu copiii patru terenuri intravilane si trei apartamente in Bucuresti, 11 terenuri agricole in Ciocanesti si Baneasa si bijuterii in valoare de 8.000 de euro. Buica a imprumutat o persoana fizica cu 90.000 de lei si are datorii de 45.000 de euro.Carmen Moraru este secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene, condus de Marcel Bolos. La finalul anului 2019, ea a incasat salariul de 23.000 de lei de la Ministerul Transporturilor, 19.400 de lei de la Ministerul Fondurilor Europene si 40.528 de euro de la Ministerul Afacerilor Externe - Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa UE.Liviu Moraru, trecut in declaratia de avere, detine trei terenuri agricole si doua apartamente. Carmen Moraru are un autoturism Volkswagen Golf si bijuterii in valoare de 7.000 de euro. In ultimul an a vandut un produs in valoare de peste 1 milion de lei. In conturi are peste 110.000 de euro si putin peste 46.000 de lei. Ea mai detine si titluri de stat in valoare de 20.000 de lei.Moraru are o licenta in comert de la Academia de Studii Economice, un masterat in administratia publica si un doctorat in economie. In anul 1992 s-a angajat la Ministerul Turismului, in 2003 a ajuns in Ministerul Transporturilor, iar in 2007, la Ministerul Afacerilor Externe. A mai trecut si pe la Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Functia de secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene o ocupa din noiembrie 2019.Din luna septembrie a acestui an, Moraru este membra in Consiliul de Administratie al TAROM, fiind renumerata cu 12.500 de lei brut.Traian Preoteasa este membru al Consiliului de Administratie al TAROM din luna iulie a anului 2020, functie pentru care este remunerat cu 12.500 de lei brut, lunar. In 2019, el a incasat aproape 150.000 de lei, 127.991 de lei din functia de director general adjunct al CFR si 19.361 de lei, din functia de director general al CFR Marfa. Din chirii a mai obtinut 66.000 de lei.Preoteasa are un teren intravilan, o casa si doua apartamente in Bucuresti, ceasuri in valoare de 20.000 de lei si imprumuturi acordate in nume personal de peste 100.000 de euro. Pe lista datoriilor intra 55.000 de lei si peste 71.000 de euro.Preoteasa a terminat Facultatea de Electrotehnica la Craiova, si-a obtinut diploma de masterat de la Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative, a absolvit cursurile Colegiului National de Aparare si si-a luat doctoratul in inginerie mecanica, tot la Craiova. Preoteasa s-a angajat la Revizia de Vagoane din Craiova, iar cu timpul a ajuns director la CFR Calatori.