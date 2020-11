Pepiniera abonatilor la functii bugetare din Nuclearelectrica si Transgaz, companiile de energie ale statului roman

Fostul director al Romaero, membru in Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica

Primarul orasului Pitesti avea, in 2019, trei surse de venit

Fostul director al Nuclearelectrica, pensionar in Consiliul de Administratie

Trei indemnizatii pentru angajata Ministerului Energiei

Administratorii Transgaz nu vor sa isi faca publice salariile

Legea romana permite cumularea mai multor functii, dar durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. O parte din angajatii institutiilor statului detin, insa, mai multe functii, de pe urma carora aduna indemnizatiile.Nuclearelectrica, producatorul de energie electrica, termica si combustibil nuclear, detinut de statul roman prin Ministerul Energiei, de Fondul Proprietatea si de alti mici actionari, adaposteste in Consiliul de Administratie mai multe persoane care ocupa numeroase functii in institutiile publice., fostul sef al Romaero, a fost numit membru in Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica in 2018, iar mandatul lui expira in 2022.In 2019, Remus Vulpescu a incasat 240.000 de lei ca director general si membru in Consiliul de Administratie (CA) al Romaero, 152.344 de lei de la Cupru Min si 194.712 lei de la Nuclearelectrica. In total, el a castigat anul trecut peste 587.000 de lei, brut. Vulpescu mai are doua terenuri intravilane, doua autoturisme si o colectie de ceasuri de mana in valoare de 38.000 de euro.Remus Vulpescu a inceput Institutul Politehnic, dar nu l-a terminat. A absolvit, in schimb, Facultatea de Drept si cea de Stiinte Politice si Administrative. In ultimii zece ani a ocupat mai multe functii de stat, in Camera Consultantilor Fiscali, in Guvern, Hidroelectrica , Ministerul Economiei, Ministerul Finantelor, Transgaz si Transelectrica . In ultimii patru ani a fost director general si membru al Consiliului de Administratie al Romaero, iar din 2016 in prezent este membru in Consiliul de Administratie al Cupru Min.Citeste si: Abonatii la salariile uriase din sistemul bugetar. Cine sunt oamenii care incaseaza intr-o luna cat altii intr-un an , primarul ales al orasului Pitesti, a fost numit in CA Nuclearelectrica tot in 2018, pentru un mandat de patru ani. El mai ocupa functii in Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN) si in Consiliul Local Pitesti.Anul trecut, el a incasat 280.901 lei de la RATEN, 113.900 de lei de la Nuclearelectrica, 12.952 de lei de la Consiliul Local Pitesti si o subventie de la APIA de 885 de lei. In total, el a strans in 2019 un venit de peste 400.000 de lei.Impreuna cu sotia si alte persoane, Gentea detine cinci terenuri intravilane, doua apartamente si o casa. In conturi, primarul Pitestiului are peste 1,5 milioane de lei si 20.000 de lire sterline. Datoriile sale trec de 78.000 de lei.Gentea este inginer fizician si lucreaza la Sucursala Cercetari Nucleare Pitesti din 1987. Din 2017 este director general al RATEN., fostul director al Nuclearelectrica, a fost numit la finalul anului trecut in Consiliul de Administratie al companiei pe care a condus-o. Aceasta functie i-a adus doar 2.319 lei in 2019, dar cea de expert i-a marit valoarea conturilor bancare cu 251.972 de lei. La aceste venituri se adauga pensia de 97.960 de lei.Chirica detine impreuna cu sotia si alte persoane doua terenuri agricole si unul intravilan, un apartament, o casa de vacanta si una de locuit.Chirica a fost director general si membru in CA Nuclearelectrica in perioada 2005-2009 si directorul Amec Nuclear, intre anii 2009 si 2013. Din 2013 in 2017 a fost director general al EnergoNuclear, iar din 2017 ofera consiliere directorului general al Nuclearelectrica.are un mandat de patru ani in forul de administratie al producatorului de energie. Angajata Ministerului Energiei primeste un salariu de 91.023 de lei si trei indemnizatii in valoare totala de aproape 150.000 de lei, de la Nuclearelectrica, EnergoNuclear si Hidroelectrica.Impreuna cu sotul sau detine doua terenuri intravilane si doua terenuri agricole, o casa de locuit si una de vacanta si doua autoturisme.Elena Popescu lucreaza din 2013 la Ministerul Energiei. Anterior, a lucrat in aceeasi institutie in perioada 1996-2007. Intre timp, a ocupat functii in EnergoNuclear si la Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.Trangaz este transportatorul roman de gaze unde statul roman este actionar majoritar. Doi din cei cinci membri ai Consiliului de Administratie al Transgaz ocupa mai multe fotolii de bugetari.este presedintele Consiliului de Administratie al transportatorului roman de gaze. In declaratia de avere, Lapusan nu precizeaza cati bani primeste pentru aceasta functie, dar trece doar indemnizatia primita drept consilier judetean la Cluj, 8.000 de lei, veniturile obtinute din functia de presedinte al Uniqa Asigurari Viata, 484.268 lei si dividendele de 10.000 de lei.Impreuna cu familia, el are trei terenuri intravilane, doua forestiere si patru terenuri agricole, un apartament, doua case si un spatiu comercial. In conturi are aproape 1 milion de lei. Lapusan mai detine actiuni la Romgaz si Electrica.Lapusan este consilier judetean in Cluj din 2012. In ultimii zece ani, el a mai facut parte din Consiliul de Administratie al Aeroportului International Cluj-Napoca si al RAT Cluj si in Adunarea Generala a Actionarilor Tetarom. A lucrat in mai multe companii private, dar si in Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj. Din 2003 lucreaza la Uniqa, ocupand mai multe posturi.Citeste si: Abonati la functii de stat: secretarii din ministere care castiga intr-o luna cat altii intr-un an - episodul 3 face parte din Consiliul de Administratie al Transgaz. Nici el nu a publicat suma de bani incasata pentru aceasta functie, ci doar cea din indemnizatia de la Electrica, 218.778 de lei.Impreuna cu alte trei persoane, Iliescu detine patru terenuri intravilane si doua agricole, doua case de locuit, una de vacanta si un apartament in orasul bulgaresc Bansko.Iliescu are o salupa, un autoturism si tablouri in valoare de 6.000 de euro. In conturi are peste 568.000 de lei. In ultimele doua luni, a acordat imprumuturi de peste 200.000 de lei.Iliescu a lucrat pana in 2016 in BRD . Din 2007 pana in 2016 a fost director executiv al diviziei de corporate finance a BRD, iar anterior a ocupat alte functii in cadrul bancii. A obtinut o diploma de licenta si de masterat de la Academia de Studii Economice din Bucuresti si din 2003 este membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR).