Rasfatatii statului roman. Cine sunt personajele abonate la functii publice, care incaseaza intr-o luna cat altii intr-un an

14 salarii minime pe economie intr-o singura luna

De 11 ani, membru in Consilii de Administratie

Sase functii la stat

De la Primaria din Voluntari la Primaria Municipiului Bucuresti

De la Primaria Cluj-Napoca la Ministerul Transporturilor

Cinci venituri pentru angajata unei companii municipale

Legea romana permite cumularea mai multor functii, dar durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. O parte din angajatii institutiilor statului detin, insa, trei sau chiar sase functii, de pe urma carora aduna indemnizatiile.Corvin Nedelcu este, in prezent, membru in Consiliul de Administratie al Administratiei Romane a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA Bucuresti , de unde incaseaza 6.129 de lei. Pentru mandatul de membru in Consiliul de Administratie de la Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti" primeste 1.110 de lei, iar pentru functia de consilier al ministrului Transporturilor ia 2.691 de lei.Bani mai multi obtine de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, 51.104 lei, unde este consilier al vicepresedintelui de Asigurari si de la Fondul de Garantare a Asiguratilor, 292.849 de lei, unde este detasat ca director de rezolutii. Din chirii obtine 10.500 de lei, iar pe lista anuala a veniturilor se adauga pensia de 19.200 de lei. Astfel, in 2019, in conturile lui au intrat 383.583 de lei, circa 32.000 de lei pe luna, 14 salarii minime pe economie.Nedelcu detine, impreuna cu familia, un apartament, un spatiu comercial si un autoturism Suzuki din anul 2018. Tablourile pe care le are valoreaza 60.000 de euro, ceasurile se ridica la 85.000 de euro, iar bijuteriile trec de suma de 50.000 de euro. In conturi are peste 90.000 de lei si peste 7.000 de dolari. El i-a acordat un imprumut de 45.000 de euro unei persoane fizice si mai are o datorie de circa 6.500 de lei.Nedelcu, in varsta de 52 de ani, a terminat Scoala Militara de la Sibiu, a absolvit Facultatea de Drept a Academiei de Politie si Colegiul National de Aparare din Bucuresti. S-a angajat ca ofiter la Ministerul Apararii Nationale, apoi a lucrat in mai multe companii private precum Upetrom 2 Mai Ploiesti, Rovit si Red Ties. A fost secretar general la Ministerul Dezoltarii Regionale, la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Corvin Nedelcu a mai lucrat ca inspector guvernamental la Secretariatul General al Guvernului.Dumitru Laurentiu Andrei este presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala", de unde incaseaza o indemnizatie de 84.674 de lei. Functia de membru in Consiliul de Supraveghere in Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ii asigura o indemnizatie de 106.842 de lei, iar postul ocupat in Ministerul Finantelor Publice ii aduce 109.055 lei. In total, in 2019 a obtinut putin peste 300.000 de lei, potrivit declaratiei de avere.Andrei detine un apartament, o casa de locuit si un autoturism Volkswagen . In conturi are putin peste 200.000 de lei si 15.000 de euro.Functionarul este licentiat in economie la Universitatea Romano-Americana Bucuresti si are o diploma de masterat de la Academia de Studii Economice, unde este si doctorand. La inceputul carierei a lucrat in cateva companii private, pana a ajuns in Ministerul Finantelor Publice, in anul 1999. Din 2007 ocupa functia de director general adjunct in Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica. Din anul 2009 este membru in Consiliile de Administratie ale Imprimeriei Nationale si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.Citeste si: Abonatii la salariile uriase din sistemul bugetar. Cine sunt oamenii care incaseaza intr-o luna cat altii intr-un an Doru Petru Dudas ocupa sase fotolii diferite, care i-au adus in 2019 suma de 270.000 de lei. Functia de director general in Ministerul Finantelor Publice se plateste, anual, cu 111.239 lei, cea de membru in Consiliul de Administrare al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, cu 84.672 de lei, iar cea de membru in Comitetul de Avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu, cu 15.576 de lei. De la Comitetul Fiscal al Camerei Consultantilor Fiscali ii revin 12.000 de lei, de la Consiliul de Administratie al Regiei Autonome "Administratia Canalului Navigabil Bega", 30.262 de lei, iar functia de sef al Autoritatii Functionarilor Publici Timis ii asigura 6.335 de lei.De la Camera Consultantilor Fiscali primeste 7.399 de lei pentru drepturi de proprietate intelectuala, iar de la Consiliul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) ia 4.471 de lei pentru drepturi de proprietate intelectuala. Dudas a trecut in declaratia de avere doar banii din conturi, putin peste 56.000 de lei.Dudas a studiat economia la Universitatea din Timisoara, de unde a obtinut si o diploma de doctor. A lucrat ca economist cativa ani, apoi a ocupat mai multe functii in cadrul institutiilor din subordinea Ministerului Finantelor.Mariana Brod este una dintre angajatele primariei Capitalei, condusa timp de patru ani de Gabriela Firea , care ocupa functii atat in institutie, cat si in societatile sau companiile subordonate. De la Primaria Municipiului Bucuresti a incasat, in 2019, 130.234 de lei pentru functia de directoare executiva a Directiei Asistenta Tehnica si Juridica.De la Societatea de Transport Bucuresti a obtinut o indemnizatie de 65.757 de lei, ca membra a Consiliului de Administratie, iar de la Compania Municipala Publicitate si Afisaj, unde este presedinta Consiliului de Administratie, 37.200 de lei. Astfel, anul trecut a incasat putin peste 233.000 de lei, potrivit declaratiei de avere.Brod are o casa si un teren intravilan in Voluntari si un autoturism Volkwagen.Aceasta are o licenta in stiinte juridice si administrative si un masterat in dreptul afacerilor. S-a specializat in achizitii publice si a urmat un program de auditor intern in sectorul public. Din 2013 a lucrat ca consilier juridic la Primaria Orasului Voluntari.Stefania Gabriella Ferencz este consilier parlamentar PNL in Camera Deputatilor, detasata la Ministerul Transporturilor in functia de secretar general. In perioada 2001-2004 a fost consilier parlamentar in cabinetul deputatului Emil Boc , apoi a ajuns in primaria Cluj-Napoca. In 2012 a lucrat ca secretar general adjunct in Guvernul Romaniei, apoi a fost consilier parlamentar in Camera Deputatilor. In prezent lucreaza la primaria din Cluj si este secretar general la Ministerul Transporturilor.In 2019, ea a incasat 106.543 de lei pentru functia de directoare generala a Directiei generale de comunicare, dezvoltare locala si managementul proiectelor din Primaria Cluj Napoca si 10.715 lei de la Ministerul Transporturilor. A mai primit o indemnizatie de membra in Consiliul de Administratie al ROMATSA in valoare de 6.129 de lei si una de la CNAIR, in valoare de 7.730 de lei. Stimulentul sau de insertie a fost de 7.500 de lei. Astfel, anul trecut a incasat circa 140.000 de lei.Ferencz detine doua case, un apartament si un autoturism Toyota . In ultimul an a vadut un apartament din Cluj pentru suma de 84.500 de euro. In conturi are circa 180.000 de lei si 15.000 de euro. Ea a acordat un imprumut unei persoane fizice in valoare de 200.000 de euro. Datoriile sale se ridica la 35.000 de euro si circa 667.000 de lei.Ferencz are o licenta in drept de la Universitatea Nicolae Titulescu, iar diploma de masterat a obtinut-o de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj. In 2010 a absolvit si un curs la Colegiul National de Aparare al Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".In 2019, Ioana Maria Tira a castigat 50.556 de lei de la Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti, unde a fost administrator provizoriu. De la Societatea Telecomunicatii CFR SA a incasat 20.187 de lei ca administrator provizoriu in Consiliul de Administratie, iar de la Loteria Romana, 4.210 lei. Pentru functia de administrator al Formenerg, furnizor de formare profesionala autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), a luat suma de 12.636 de lei, iar contractul de munca de la Bizmart i-a adus 3.590 de lei. Astfel, in 2019 a obtinut putin peste 90.000 de lei.In declaratia de avere a trecut doar un autoturism BMW , fabricat in anul 2015.Tira are studii de marketing, a lucrat in mai multe companii private, iar in perioada 2009-2018 a muncit la Loteria Romana, contractul fiind suspendat in perioada 2015-2017 cat a fost directoarea cabinetului presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. In prezent este administrator al Formenerg si consilier al directorului general al Companiei Parcuri si Gradini.