Abonati la functii de stat: secretarii din ministere care castiga intr-o luna cat altii intr-un an - episodul 3

Secretarii de stat din Sanatate cu mai multe functii

Secretarul din Finante cu 300.000 de lei pe an

13 terenuri pentru Florin Dumitru

Mai multe fotolii ocupate de oamenii din Ministerul Dezvoltarii

Legea romana permite cumularea mai multor functii, dar durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. O parte din angajatii institutiilor statului detin, insa, trei sau chiar cinci functii, de pe urma carora aduna indemnizatiile.este secretar de stat in Ministerul Sanatatii. In 2019 a incasat 1,3 milioane de lei din serviciile medicale prestate sub forma de persoana fizica independenta si o indemnizatie de 18.000 de lei de la Academia de Stiinte Medicale. In plus, activitatile didactice de la Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti i-au adus 34.560 de lei, iar cele de la Universitatea Politehnica, 4.800 de lei.Secretarul de Stat detine singur sau impreuna cu sotia trei terenuri intravilane, doua apartamente, o casa de locuit si una de vacanta si cinci masini. In conturi are putin peste 92.000 de lei, 40.000 de dolari, 6.700 de euro si polite de asigurare in valoare de peste 100.000 de euro.In ultimele 12 luni, Moldovan a donat 100.000 de euro unei persoane fizice si a imprumutat-o pe o alta cu 100.000 de dolari si 84.000 de euro, potrivit declaratiei de avere semnata in 2019.Moldovan a absolvit Facultatea de Medicina a Universitatii "Carol Davila" din Bucuresti. In prezent este conferentiar universitar, medic primar de chirurgie cardiovasculara si seful sectiei de chirurgie cardiovasculara a spitalului Sanador.este secretar general adjunct in Ministerul Sanatatii, de unde incaseaza 138.142 de lei. El mai face parte din Consiliul de Administratie al Unifarm, de unde ia 82.788 de lei si din comisia Agentiei Nationale Anti-Doping, pentru care este remunerat cu 9.700 de lei. In 2019, Popa a incasat circa 230.000 de lei.Popa detine doua terenuri intravilane, o casa de locuit si una de vacanta, iar in conturi are peste 170.000 de lei si 21.400 de euro. El mai are si o datorie de 215.000 de lei.Secretarul de Stat este absolvent al Facultatii de Medicina Generala "Carol Davila" din Bucuresti si al Facultatii de Stomatologie din Iasi. El a lucrat ca medic la Spitalul Judetean Arges, a fost medic si manager la o policlinica stomatologica. In perioada 2001-2003 si 2013-2016 a fost consilier personal, respectiv secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului, din 2004 in 2007 a fost consilier al presedintelui clubului Dinamo Bucuresti, iar in perioada 2007-2013 a fost secretar general la Federatia Romana de Tir Sportiv. Din martie 2016 ocupa functia la Ministerul Sanatatii.este secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice (MFP), condus de Florin Citu . Pentru aceasta functie, el incaseaza anual 117.913 lei, la care se adauga 4.680 de lei pentru ca reprezinta ministerul in Consiliul National al Persoanelor Varstnice si 71.485 de lei, bani care vin de la Academia de Studii Economice, pentru ca este cadru didactic universitar. Pentru functia de membru in Consiliul Director al Bancii Europene de Investitii, Atilla a incasat 9.000 de euro anul trecut. Din chirie mai obtine 15.445 de lei.Indemnizatiile de vacanta, de delegare sau de cazare se apropie de suma de 45.000 de lei. Astfel, in 2019, Atilla a obtinut 300.000 de lei, aproape 25.000 de lei pe luna, adica aproape 11 salarii minime pe economie.Atilla detine, impreuna cu sotia, un teren agricol, doua terenuri intravilane, patru apartamente, o casa de locuit si una de vacanta. Secretarul de stat are un automobil Skoda Octavia din anul 2011, iar in conturi are peste 100.000 de lei si circa 5.300 de euro. Datoriile sale se ridica la circa 15.000 de lei si 50.000 de euro.Gyorgy Atilla are o licenta in finante de la Academia de Studii Economice (ASE), unde a terminat masteratul, doctoratul, dar si studiile postdoctorale. El a fost lector la Institutul National de Administratie, consilier de dezvoltare regionala la Consiliul Judetean Ilfov, prodecan al Facultatii de Finante. Din 2002 este cadru didactic si cercetator la ASE, iar din 2014 este secretar de stat la MFP.este secretar de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, functie pentru care a incasat in 2019 doar 15.297 de lei. Insa, din functia de director executiv al Organizatiei Nationale Interprofesionale Vitivinicola (ONIV) a obtinut 51.439 de lei, iar titulatura de membru al Consiliului Economic si Social i-a mai adus 11.498 de lei. Din cultivarea cerealelor, el a obtinut putin peste 91.000 de lei, drepturile de proprietate individuala i-au adus 52.636 de lei de la Federatia Nationala PRO AGRO, iar functia de membru in Consiliul de Administratie al Exim Bank i-au bagat in conturi 21.493 de lei.Dumitru mai castiga o indemnizatie de 637 de lei de la Comisia Nationala de Gradare a Produselor de Porumb si 13.200 de lei din arenda. Astfel, in 2019 el a incasat circa 250.000 de lei.Secretarul de stat are, impreuna cu sotia, noua terenuri agricole, doua terenuri intravilane si unul extravilan, un apartament, o casa, un spatiu comercial si zece anexe, un autoturism si trei tractoare. In ultimele 12 luni a vandut un autoturism si un apartament, potrivit declaratiei de avere din 2020., fost primar al Predealului, este secretar de stat in Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. In 2019, el a incasat circa 120.000 de lei de la Autoritatea pentru Dezvoltare Regionala Centru Alba si 13.982 de lei, indemnizatia de consilier judetean de la Consiliul Judetean Brasov.El detine, impreuna cu George Ariton, doua terenuri intravilane. Vesta are un autoturism, actiuni la Bucuresti Turism si datorii de peste 200.000 de lei.Vestea a terminat Facultatea de Electronica de la Institutul Politehnic Bucuresti si Facultatea de Contabilitate de la Academia de Studii Economice. A lucrat la Romtelecom Brasov, la Festivalul Olimpic de Tineret European, iar din 1992 pana in 2008 a fost primar al Predealului. Din 2008 este consilier judetean in Brasov. In ultimii ani a ocupat mai multe functii la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru.este secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii. In 2019 a incasat 52.916 lei pentru functia de consilier personal al primarului din Timisoara, 28.830 de lei pentru fotoliul de membru in Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara si circa 7.000 de lei, pentru activitatea didactica la Universitatea Politehnica Timisoara. De la Bursa de Valori Bucuresti a obtinut dividende in valoare de 1.487 de lei.Iapa are un autoturism Audi A4, iar in conturi are peste 50.000 de lei, 713 euro si aproape 260 de dolari. El are mai multe actiuni la companii precum Romgaz , Nuclearelectrica sau Banca Transilvania Iapa este absolvent al Politehnicii din Timisoara, iar in prezent este doctorand in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei. El a lucrat la Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis, la Societatea Drumuri Municipale si la Societatea de Transport Public Timisoara. Din 2014 este cadru didactic universitar asociat la Facultatea de Automatica si Calculatoare. In ultimii ani a lucrat la Primaria Municipiului Timisoara si la Agentia pentru Dezvoltare Vest.