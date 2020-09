Academia de Studii Economice din Bucuresti va desfasura cursurile online, cu exceptia a cinci programe

"ASE va functiona total online, cu exceptia a cinci programe: programul pentru anul pregatitor, unde 75 de studenti straini vin sa invete in limba romana, cele doua MBA-uri (master of business administration - n.r.), unul romano-canadian si unul in parteneriat cu Franta, programul de masterat de administrare a afacerilor in domeniul energetic, un program de masterat pentru cadrele didactice care predau in limbi straini si un program de management al ospitalitatii, desfasurat in parteneriat cu Universitatea din Lausanne. Este vorba doar de primul semestrul. Toate cele cinci programe se vor desfasura in cladirea detinuta de ASE in Grivita", a declarat rectorul Academiei de Studii Economice, Nicolae Istudor.Intr-un an universitar obisnuit, caminele ASE gazduiesc 4.200 de studenti, care stau cate patru in camera. In conditii de pandemie ar urma sa fie cazati doar cate doi studenti in camera. Astfel, ar fi disponibile doar 2.100 de locuri, raportat la capacitatea maxima de cazare pe fondul crizei sanitare. Caminele ASE nu vor caza, insa, mai mult de 750-800 de studenti, a precizat rectorul."Senatul a decis sa facem ore preponderent online. Doar cinci programe vor fi in sistem hibrid, cu prezenta in campus a studentilor si a profesorilor. Pentru doctoranzi, tinem caminul deschis, undeva la 165 de locuri, urmand sa fie cazati cate doi in camera. Caminul Moxa D va fi deschis pentru mai multe categorii de studenti, pentru cei straini care vin in Romania si cei Erasmus, pentru copiii din zonele rurale si cei care nu au acces la internet, pentru cei care au probleme medicale si sociale si cei care provin din case de copii si centre de plasament, pentru studentii care sunt in functii de conducere din Senatul universitar sau cei care fac parte din asociatii studentesti", a adaugat Istudor.La inceputul lunii septembrie, senatul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) a decis ca activitatile didactice din primul semestru al anului universitar 2020 - 2021 sa se desfasoare in continuare in sistem online.