Cum "a romantat" Acces Direct o relatie toxica sfarsita in crima. Dupa moartea crunta a unei femei, s-a aruncat vina pe Politie

"Dar va iubiti?"

Confesiunile privind violenta domestica extrema si abuzurile psihice au fost tratate intr-o nota superficiala de realizatoarea emisiunii si de invitatii din platou, reactiile situandu-se in jurul sintagmei "Asa e in dragoste".Criminalul, impreuna cu femeia, au fost de acord sa participe inclusiv la o tentativa de impacare publica . Intrebat de moderatoare cu privire la informatia ca si-ar fi amenintat sotia cu moartea, el a recunoscut ca asa a facut si ca nu va ezita sa recurga la un gest extrem.S-a intamplat la mijlocul lunii mai, in vazul lumii, in curtea unei biserici din comuna Mihaiesti, din judetul Arges. Copilul femeii, in varsta de 14 ani, a sarit sa-si apere mama de furia fostului iubit si a fost primul rapus.Dupa ce i-a ucis pe cei doi, criminalul a incercat sa isi puna capat zilelor, conform stirileProtv.ro Femeia de 37 de ani venise sa aprinda o lumanare pentru parintii ei. Fostul ei iubit, de care se despartise in urma cu un an, a urmarit-o pana acolo.Dupa moartea femeii, realizatoarea emisiunii "Acces direct" si-a schimbat radical discursul. Nota zeflemista initiala a fost inlocuita cu un discurs serios, in care este deplansa soarta femeii abuzate si se arunca vina pe Politie care n-a facut nimic, desi ar fi fost depuse nenumarate plangeri.Jurnalista Teodora Munteanu arata, intr-o postare pe Facebook , cum si-au schimbat realizatorii emisiunii "Acces Direct" abordarea fata de acest caz dupa tragedia careia i-a cazut victima femeia."Sunt trei filmulete pe care le-am vazut despre cazul celor doi, fiecare avand mai multe scene care demonstreaza nu doar ca emisiunea a normalizat violentei in cuplu, dar producatorii Acces Direct se fac vinovati de soarta tragica a acestei femei.Scena 1 - PrezentareaDe la bun inceput Acces Direct a romantizat o relatie toxica si abuziva, impartind vina la amandoi dupa principiul "a batut-o, dar o fi zis si ea ceva":"Doi iubiti isi reproseaza vrute si nevrute dupa ce au visat sa aiba o relatie bazata pe iubire si incredere. De vina ar fi comportamentul fiecaruia dintre ei", asa a fost descrisa relatia lor, denumita "dragoste cu nabadai".Doar ca, povestea e departe de a fi una de dragoste.In materialul de prezentare a cuplului, apar o serie de informatii socante. Ea spune clar si raspicat ca e abuzata si batuta de el, in timp ce Irinel o acuza de infidelitate, de parca astfel comportamentul lui ar fi justificabil.Intrebati cum se intelegeau ei la inceputul relatiei, barbatul spune ca lucrurile mergeau foarte bine, in timp ce femeia il dezaproba fara echivoc:Ramona: "Nu imi placea comportament lui. Se comporta urat cu mine. E dur, e greu sa stai in casa cu el, e uracios"Reporter: "A fost agresiv cu tine fizic?"Ramona: "De zeci de ori."Reporter: "Te-a batut?"Ramona: "Rau."Ramona: "Am trait cu el mai mult fortat. L-am iertat fortata. Imi spunea ca daca nu ma intorc acasa moartea mea se va trage din mana lui. Mi-a spart capul. Am intrat la spital si dupa am venit la ai mei. A venit si el si mi-a zis ca daca nu ma intorc acasa el intra in puscarie si pe mine ma baga-n pamant"." este dialogul halucinant intre victima si prezentatoare."Desi barbatul a supus-o pe femeie la toate formele de violenta si abuz existente, NIMENI din platou nu a schitat nici macar un gest de dezaprobare la adresa acestui tip de comportament, povestirea femeii fiind oprita de Mirela Vaida cu intrebarea "dar voi va iubiti?".Asta era oameni buni! Despre iubire era vorba, in niciun caz de viata acelei femei!Poate cea mai tampita interventie pe parcursul dialogului a fost cea a Marei Banica care, in momentul in care femeia povestea ca de la inceput relatie nu i-a placut de Irinel ca se comporta urat cu ea, a intrebat ce zodie e barbatul", a explicat jurnalista in nota postata pe Facebook.