Accesarea fondurilor nerambursabile pentru locuri de joaca si agrement, in domeniul rural, in 2021, prin AFIR 6.2

In ultimii ani, Waterboyz a amenajat cu succes sute de locuri de joaca in Bucuresti, Cluj, Brasov, Timisoara, Constanta, Oradea, Sibiu, Iasi si in multe alte locatii din Romania, implementand proiecte precum:Dupa un an dificil pentru multi antreprenori, 2021 vine cu vesti bune, in sensul ca fondurile AFIR pot fi folosite si pentru locurile de joaca sau de agrement!Fondurile AFIR, prin Masura 6.2, se adreseaza firmelor nou-infiintate din domeniul rural, care urmeaza sa desfasoare activitati non-agricole. Acest program se aseamana cu Start-Up Nation, doar ca se limiteaza strict la mediul rural.Daca in ceea ce priveste activitatile de productie, se acorda imprumuturi nerambursabile de pana la 70.000 de euro, pentru celelalte tipuri de afaceri se acorda fonduri nerambursabile de pana la 50.000 de euro, iar cea mai buna parte este pentru a le accesa, antreprenorii nu sunt obligati la cofinantare.Bugetul alocat pentru Masura 6.2 (AFIR) in anul 2021 este de 50 de milioane de euro.Specialistii sunt de parere ca, proiectele bazate pe locuri de joaca si de agrement au sanse mari in a primi aceasta finantare nerambursabila in 2021, in special daca implementarea ar urma sa aiba loc in localitati cu potential turistic ridicat, conform indicatiilor din Ghidul Solicitantului pentru Submasura 6.2. Waterboyz Romania este o companie autohtona tanara si dinamica, care in anul 2020 a primit premiul special pentru implicarea in infrastructura educationala in cadrul "Topului National al Firmelor Private", se dedica amenajarii locurilor profesionale de joaca pentru copii, oferind solutii "la cheie".Echipamentele certificate si conforme cu standardele Uniunii Europene propuse de Waterboyz starnesc atat interesul copiilor, cat si pe cel al adultilor, fiind bazate pe tehnologii moderne si jocuri interactive, pretabile pentru toate categoriile de varsta.Waterboyz Romania colaboreaza cu o echipa de consultanti profesionisti, care sunt specializati in procedurile de finantare pentru agrement si locuri de joaca, cu ajutorul carora a demarat numeroase proiecte de succes in toate judetele tarii.In consecinta, echipa Waterboyz ofera, pe langa echipamentele profesionale de joaca si agrement de toate tipurile si servicii de consultanta de top. Persoanele interesate sunt invitate sa ia legatura cu reprezentantii companiei pentru mai multe detalii.Exista peste 900 de localitati agreate de programul AFIR, printre care se numara: Lunca Muresului, Moneasa, Pietrosani, Oituz, Rodna, Bran, Recea, Bertestii de Jos, Pietroasele, Mihai Viteazu, 23 August, Costinesti, Agigea, Poian, Dabuleni, Porumben si multe altelei. In fiecare judet sunt intre 2 si 8 localitati cu sanse foarte mari de obtinere a fondurilor AFIR. Pentru mai multe informatii ii puteti contacta pe cei de la Waterboyz la adresa de e-mail: office@waterboyz.ro