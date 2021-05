Accident extrem de grav in Prahova. Trei autovehicule s-au lovit violent: 9 oameni raniti, dintre care 3 sunt copii

Sunt implicate doua autoturisme si un autocamion. Din primele informatii, sunt 9 victime dintre care trei copii, de 1 an, 3 ani si 16 ani.In accident au fost implicate noua persoane, dintre care sase adulti si trei copii. La fata locului au fost mobilizate o unitate de descarcerare, una de stingere si trei ambulante SMURD dintre care una de terapie intensiva mobila."Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme si un autocamion au fost implicate intr-un accident, produs pe DN 1A Ploiesti - Valenii de Munte, in zona localitatii Blejoi, judetul Prahova. In urma coliziunii, sase persoane au fost transportate la spital . Traficul se desfasoara deviat pe DJ 250 Bucov - Boldesti-Scaieni", se arata intr-un mesaj pe Infotrafic.Sunt transportate la spital mai multe victime: o femeie de 25 de ani cu traumatism toracic stang, o fetita de 3 ani fara leziuni, un barbat de 54 de ani cu traumatism hemitorace stang, un barbat de 28 ani cu traumatism membru inferior drept si clavicula dreapta, o femeie de 18 ani cu traumatism la arcada dreapta, un baiat de 15 ani cu traumatism la coloana cervicala si o femeie de 45 de ani cu traumatism cranio cerebral si traumatism facial.Circulatia in zona este blocata.