Accident cumplit in Suceava. Doi tineri de 19 si 21 de ani aflati pe motocicleta au murit dupa un impact cu un alt autovehicul

Cele doua persoane se aflau pe motocicleta care a intrat in coliziune frontala cu un autovehicul ce rula in acelasi sens de mers si care a incetinit pentru a intra pe un podet lateral. Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava a precizat ca, in urma impactului, a rezultat decesul celor doi tineri de pe motocicleta, in varsta de 21, respectiv 19 ani.Conducatorul motocicletei avea permis de conducere valabil. Conducatorul autovehiculului a fost testat cu aparatul etilotest , iar rezultatul a fost negativ.Politia a deschis in acest caz un dosar pentru ucidere din culpa.