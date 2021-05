Cine sunt cei cinci oameni morti in cumplitul accident de pe DN1. O alta masina a scapat printr-un miracol din carnagiu

Masina in care se aflau era condusa de un alt tanar de 21 de ani, considerat principalul vinovat al carnagiului.Toti cei cinci barbati se aflau intr-un autoturism care circula pe sensul Brasov-Ploiesti. Cel mai probabil, soferul fara experienta a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens unde a lovit o alta masina care circula regulamentar si in care se aflau doua persoane, un barbat (soferul) si pasagerul din dreapta (o femeie).Izbitura a fost atat de puternica, incat masina in care se aflau cele cinci persoane a sarit in aer si apoi s-a rsotogolit de mai multe ori.In urma accidentului cinci persoane au murit si alte doua au fost ranite.In data de 18.05.2021 ora 08.13, s-a primit prin 112 o solicitare pentru un accident rutier (in care au fost implicate 2 autoturisme) in localitatea Nistoresti.1. Femeie 33 ani - traumatism cranio cerebral, traumatism toraco abdominal, fractura humerus drept, traumatism tibio tarsiana stanga, preluat dupa evaluare si tratement de specialitate de elicopterul SMURD2. Barbat 34 ani - traumatism cranio cerebral minor, traumatism toracic, traumatism genunchi drept transportat la Spitalul Judetean Ploiesti de catre echipajul C1. 3. Barbat 31ani -politraumatism prin accident rutier, stop cardio respirator iresuscitabil.4.Barbat 43 ani - politraumatism prin accident rutier, stop cardio respirator iresuscitabil.5.Barbat 18 ani - politraumatism prin accident rutier, gasit decedat, leziuni incompatibile cu viata.6.Barbat 20 ani - politraumatism prin accident rutier, gasit decedat, leziuni incompatibile cu viata.7.Barbat 21 ani - politraumatism prin accident rutier, gasit decedat, leziuni incompatibile cu viata.Cei cinci tineri morti erau din judetele Mures si Alba. Erau muncitori in constructii si cel mai probabil mergeau la o lucrare pentru ca in masina se aflau mai multe bidoane cu vopsea.La locul producerii accidentului, a fost o desfasurare de forte uriasa: 1 echipaj tip C1 (TIM),1 echipaj tip C2 (echipaj cu medic SAJ), 4 echipaje tip B2 (echipaj cu asistent SAJ) si 3 echipaje PA/SMURD. A fost solicitat inclusiv ajutorul elicopterului SMURD care a preluat femeia si pe care a transportat-o la Bucuresti