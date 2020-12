Tragedie pe Autostrada Soarelui. Un om a murit dupa ce masina pe care o conducea a lovit un caine

Un sofer a murit dupa ce masina pe care o conducea a lovit un caine. Accidentul s-a produs la kilometrul 80, arata digi24.ro In urma impactului, autovehiculul a lovit parapetul de protectie, apoi a parasit partea carosabila. A fost nevoie de interventia echipelor de descarcerare.Daca in cazul soferului salvatorii nu au putut face nimic, un copil in varsta de 12 ani, care se afla in locul pasagerului, a fost grav ranit, insa a fost salvat si internat de urgenta intr-un spital din Bucuresti.