Doua adolescente au fost ranite dupa ce o soferita de 18 ani a intrat cu masina in gardul unui case

Primele verificari ale politistilor au aratat ca autoturismul condus de tanara din comuna Daeni a intrat in gardul unui imobil de pe strada principala din satul resedinta de comuna, in urma evenimentului rezultand ranirea a doua pasagere din autovehicul, cu varste de 13 si 16 ani."Conducatorul auto poseda permis de conducere si nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice", a precizat vineri, 25 decembrie, Irina Manolache, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Tulcea.Potrivit Irinei Manolache, politistii continua cercetarile pentru lamurirea tuturor circumstantelor producerii accidentului.