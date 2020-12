Accident intre o masina si un microbuz in Vrancea. Doua persoane au ramas incarcerate

Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a avut loc in localitatea Mircestii Noi, fiind vorba despre o coliziune intre un autoturism si un microbuz transport persoane, pe drumul judetean 204 E.La fata locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri si salvari. Cand au ajuns la locul accidentului, pompierii au gasit doua persoane incarcerate in autoturism in timp ce cinci pasageri din microbuz se autoevacuasera."In urma impactului au rezultat 2 persoane incarcerate in autoturism. Alte 5 persoane care se aflau in microbuz au reusit sa se autoevacueze. Pentru gestionarea situatiei de urgenta au fost mobilizate 2 echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani, cu 1 autospeciala de descarcerare, 1 autospeciala de interventie. La fata locului au intervenit in sprijin 2 ambulante ale Serviciului de Ambulanta Judetean.", anunta ISU VranceaCele doua victime incarcerate in autoturism au fost scoase de pompieri in stare de inconstienta si au fost predate echipajelor SAJ, care le-au preluat si le-au transportat la Unitatea de Primiri Urgente Focsani.Ulterior, echipajul de interventie a actionat pentru sablarea carosabilului.Citeste si: Klaus Iohannis va vizita pe 29 decembrie Republica Moldova, la invitatia Maiei Sandu