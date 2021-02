Accident rutier la iesirea din Sibiu, trei autovehicule fiind implicate. Traficul pe DN14 este blocat

"Trafic blocat in acest moment pe DN14 la km.4+800m (iesirea din municipiul Sibiu spre Sura Mare) in urma producerii unui accident rutier in care sunt implicate 3 autovehicule (2 autoturisme si o autoutilitara)", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Luciana Lazar."Din primele cercetari efectuate la fata locului de catre politistii rutieri s-a stabilit ca soferul unui autoturism (o femeie in varsta de 31 de ani, domiciliata in Sura Mare) care rula pe directia Sura Mare - Sibiu, ar fi patruns pe sensul opus de mers unde ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un sibian in varsta de 36 de ani. In urma coliziunii, autoutilitara patrunde pe sensul opus de mers unde este lovita de un autoturism condus spre municipiul Sibiu de o soferita in varsta de 27 de ani, sibianca", a completat oficialul.O femeie a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu cu mai multe traumatisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.