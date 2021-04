Accident inedit in Bucuresti, intre o trotineta electrica si o bicicleta VIDEO

Imaginile au fost postate pe Facebook In filmare se vede cum un biciclist vireaza la dreapta fara sa se asigure, iar din spatele masinii din care se filmeaza apare un tanar pe trotineta electrica, care merge cu viteza.In incercarea de a evita impactul, cel de pe trotineta franeaza si zboara de pe vehicul, cade si se loveste cu fata de asfalt, chiar in dreptul masinii.Soferul este atent, il observa si nu porneste, desi semaforul se facuse verde.Biciclistul sare de pe bicicleta pentru a-l ajuta pe cel care a cazut.De remarcat, doar biciclistul avea casca, in timp ce tanarul de pe trotineta nu avea niciun fel de protectie.Potrivit statisticilor Politiei Rutiere din 2020, accidentele in care sunt implicati biciclistii ocupa locul trei intr-un clasament al principalelor cauze generatoare de accident, dupa indisciplina pietonilor si viteza neadaptata.Proiectul pentru modificarea Codului Rutier este in dezbatere publica pana la inceputul lunii mai.Pentru ca pe strazi circula in prezent foarte multe trotinete electrice, autoritatile au fost nevoite sa reglementeze circulatia acestora. Astfel, conform ordonantei care modifica OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, trotinetele trebuie sa respecte urmatoarele reguli:- Trotinetele electrice pot fi conduse doar de persoane cu varste de cel putin 14 ani.- Pot circula doar pe pistele special amenajate, iar in cazurile in care acestea nu exista, circulatia lor este permisa numai pe sectoarele de drum unde viteza maxima admisa este de 50 km/h.- Circulatia trotinetelor electrice pe trotuar este interzisa.- Trotinetele electrice care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si aceste mijloace si dispozitive in stare de functionare, dispozitive reflectorizant-fluorescente.- Casca de protectie este obligatorie pentru conducatorii de biciclete si trotinete electrice a caror varsta este sub 16 ani.- Este interzis transportul pasagerilor pe trotinete electrice