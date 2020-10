Actiune a politistilor din Capitala pentru depistarea soferilor care conduc sub influenta bauturilor alcoolice. Au fost retinute 35 permise de conducere

"In noaptea de 10/11 Octombrie a.c., politistii Brigazii Rutiere au actionat pe principalele artere din municipiul Bucuresti pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta rutiera, reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic si combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. In cadrul actiunii au fost aplicate 81 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 62.000 lei si au fost retinute 35 permise de conducere", a transmis, duminica dimineata, Brigada Rutiera a Capitalei.20 depermise au fost retinute pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice, 11 pentru infractiunile constatate (8 pentru consum de bauturi alcoolice, 3 pentru permis suspendat), 2 pentru neacordare prioritate, 1 pentru nerespectarea culorii rosii a semaforului electric si 1 pentru nepreschimbare date.De asemenea, au fost retrase 5 certificate de inmatriculare pentru deficientele tehnice constatate si doua seturi de placute cu numarul de inmatriculare."Cu ocazia activitatilor de control desfasurate, politistii rutieri au intocmit 13 dosare penale:* 8 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice* 3 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand permisul suspendat;* 2 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis", au mai transmis politistii.De exemplu, un barbat, in varsta de 41 de ani, a condus un autovehicul in zona bulevardului Aviatorilor in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea indicata de aparatul alcooltest a fost de 0,38 mg/l alcool pur in aerul expirat.Conducatorul auto a fost sanctionat cu amenda in valoare de 1.305 lei, iar ca masura complementara s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 zile.De asemenea, un barbat, in varsta de 36 de ani, a condus un autovehicul pe sos. Oltenitei in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat.Persoana a fost condusa la sediul I.N.M.L in vederea recoltarii probelor biologice. Totodata, in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca barbatul avea permisul de conducere suspendat.In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 336 alin. 1 in concurs cu prevederile art. 335 alin. 2 din Codul Penal.