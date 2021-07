Activist de mediu batjocorit la telefon de catre politisti dupa ce a sunat de mai multe ori la 112 pentru a reclama taieri ilegale: "Bai, nesimtitule!" VIDEO

Dupa ce a vazut o parte din cioatele sesizate de localnici, activistul a sunat la 112 pentru a chema fortele de ordine. Operatorul 112 i-a facut legatura cu un politist, dar acesta l-a trimis sa vorbeasca cu padurarul, relateaza ziardesuceava.ro Mai apoi, Bosutar a avut un schimb de replici cu politisul care l-a intrebat daca arborii taiati sunt ai lui si i-a pus mai multe intrebari de cunostinte silvice, fara sa para interesat de arborii taiati.Dupa ce politistul i-a inchis telefonul in nas, activistul a sunat din nou la 112 si a intrat pe fir cu acelasi politist."Domnule, cine raspunde de paza padurii? Padurarul este paznicul padurii... du-te depune reclamatie sau spune-i verbal. (...) Dumneata nu esti expert", a insistat politistul, care a inchis din nou telefonul.Bosutar a incercat si a treia oara, incercand sa-i convinga pe politisti sa se deplaseze la fata locului. Acesta a sustinut la telefon ca s-ar fi starnit o bataie in padure."Ne-am luat la bataie aici, ne-am luat la scandal, trebuie sa ne omoram intre noi ca nu vreti voi sa veniti aici? Uite, se omoara oamenii...", a sustinut la telefon activistul."Daca mai abuzezi de linia de urgenta o sa fiti amendat", a replicat politistul, care i-a inchis iarasi telefonul.La al patrulea apel, politistul a inceput se ceara detalii despre bataie.Politist: -De la ce va bateti?Tiberiu Bosutar: - Pai ne batem asa de nebuni, ca sunteti voi ticalosi!Politist: -Ticalos esti tu, bai, nesimtitule! Vezi cum vorbesti!Tiberiu Bosutar: -Mai ticalosule, mai nesimtitule, vino aici si apara-ma! Mai jegosule, vin-o in coace si da-mi amenda, vin-o in coace! Avem nevoie de voi!Politist: -Vorbeste respectuos si vei fi respectat!Tiberiu Bosutar: Bun, stimate domn politist trimite, am sunat pentru a cincea oara, am nevoie de serviciile dumneavoastra! Va rog frumos trimiteti o masina de politie aici!Cu toate astea, politistul l-a ignorat din nou si i-a inchis iarasi telefonul.Activistul de mediu a incercat apoi sa-l convinga pe operatorul 112 sa trimita un echipaj de politie la fata locului spunandu-i ca spiritele s-au incins.Politist: -Cu cine v-ati luat la cearta?Tiberiu Bosutar: -Singur, eu cu mine! Ma bat eu singur, imi trag palme de necaz!Politist: -Eu vorbesc cu dumneavoastra, iar dumneavoastra vad ca ma luati la misto. Cum adica singur va luati la palme?Tiberiu Bosutar: -Am zeci de cioate taiate ilegal, ii infractiune si trebuie sa veniti aici. Eu am venit, am gasit cioatele si au sarit localnicii la noi.In cele din urma politistul a trimis un echipaj de politie la fata locului, dar nu inainte de a-l informa pe Bosutar ca va fi amendat. Cateva zeci de minute mai tarziu, in padure si-au facut aparitia politisti, criminalisti si reprezentanti ai ocolului silvic responsabili de padurea respectiva, precum si un reprezentant al Garzii Forestiere.