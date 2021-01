INTERVIU Constantin Ionescu, directorul Institutului National pentru Fizica Pamantului: "La 30-40 de seisme intr-o zi, e posibil sa vina un cutremur mai mare"

Activitatea seismica din zona Vrancei nu este ceva care sa ne ingrijoreze. Anul trecut, singurul cutremur mai mare a fost cel din 31 ianuarie, in rest cutremurele nu au depasit valoarea de 5.3 pe Richter. Au fost cateva cutremure pe sfarsit de an, cu magnitudini pana in 4.2, dar se incadreaza in activitatea seismica specifica zonei Vrancea.Vrancea poate sa produca pagube pe toata suprafata teritoriului strict la cutremure de peste 7 pe Richter.Daca luam Vrancea separat, fata de alte zone seismice din Romania, se simt cutremurele de la 4,5 in sus. Pe la 5 si ceva se sperie lumea, dar tot nu se produc pagube. De la 6 pe Richter in sus, incep sa se crape peretii sau sa se miste lampadarul ori anumite obiecte prin casa. Totusi, pagube materiale in astfel de situatii s-ar putea inregistra strict la case foarte vechi. Pentru celelalte cutremure, sunt cutremure de suprafata.Si in Romania se produc seisme de suprafata, cum a fost cel mai recent, din Croatia, dar efectele sunt tot locale. Acolo, de pilda, cutremurul a produs pagube doar in zona respectiva. Singurele zone active de suprafata din Romania sunt in Banat, in Fagaras, dar sunt zone care se activeaza la un interval foarte mare de timp. Nu exista o regula, deci nu putem spune ca se activeaza la un anumit numar de ani.Daca spre exemplu sunt 30-40 de cutremure intr-o zi atunci da, e posibil sa vina un cutremur mai mare. Dar Vrancea niciodata nu are evenimente anterioare care sa poata fi considerate trigger pentru viitoare seisme.