Jurnalistul Adelin Petrisor, mustrat de sefa TVR pentru ca a criticat pe Facebook masurile privind cazurile de COVID-19 din institutie

"In dimineata aceasta, eu si alti cativa din conducerea TVR am primit un email de la presedintele institutiei. Din cate am inteles - e posibil sa nu pot cuprinde, sunt doar un reporter de teren - cea mai mare problema e ca eu am iesit public pe Facebook, nu ca intr-o institutie cu 2.200 de angajati si vreo 200 de colaboratori nu se gasesc inlocuitori pentru 2 reporteri bolnavi de #COVID19. Doamna presedinte a subliniat ca nu e prima oara cand fac asta si ca postarea mea a atras comentarii jignitoare la adresa unor colegi si chiar a institutiei. Dupa cum suna reprosurile din email, nu m-ar mira sa ma bage repede-repede intr-o procedura disciplinara pentru ca "prejudiciez imaginea TVR". Cred ca trebuie sa o las mai usor cu stirile facute prin spitalele #COVID si sa incep sa caut un avocat bun... Oricum, mai povestim", se arata intr-o postare publicata de Adelin Petrisor pe Facebook Vineri, 9 octombrie, Adelin Petrisor a criticat conducerea institutiei pentru masurile pe care le-a luat in cazul infectarilor cu coronavirus din redactia de stiri."Dupa vreo 7 luni de program de teren in pandemie, doi reporteri ai Stirilor TVR au #COVID19. Din cate stiu, oamenii iau tratament, dar sunt acasa, nu la spital . Inca de la inceput, noi lucram impartiti in doua ture, doar cate 4 reporteri de teren pe fiecare tura. Acum, in loc sa-i inlocuiasca pe cei 2 pe o perioada de 2-3 saptamani cu oameni din redactie sau din alte departamente ale TVR, sefii au preferat sa ne amestece pe noi cei ramasi si sa ne puna intr-un program haotic. Gata, s-a dus ideea ca turele nu se pot intalni la munca", a scris Petrisor."Am vorbit cu producatorul general, cu sefa Stirilor si cu Presedintele TVR. Le-am explicat ca suntem obositi, stresati si ca programul de pana acum ar fi fost cel mai bun pentru aceasta perioada complicata. Toti au zis ca ne inteleg, ca nu au alte solutii si fiecare a aratat cu degetul spre altcineva. Le-am spus si eu ca mi se pare o rusine imensa ca o televiziune cu 2200 de angajati nu poate gasi inlocuitori pe termen scurt pentru 2 reporteri bolnavi. Poate nu ar trebui sa ma mir chiar asa de tare. Daca stau sa ma gandesc bine, la Stiri numarul producatorilor, editorilor si prezentatorilor cred ca e cel putin dublu fata de cel al reporterilor. TVR, armata cu 1000 de generali si o singura ordonanta", a mai scris Adelin Petrisor pe Facebook.