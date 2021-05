Cat timp este valabila adeverinta care atesta trecerea prin boala COVID-19. Lista tarilor care recunosc documentul medical

Potrivit informatiilor oferite de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) exista doua variante de documente care sa ateste ca am trecut prin boala., care este obligat sa elibereze la cerere un buletin de analize, cu stampila si parafa medicului. COVID-19 in urma infectarii cu SARS-CoV-2.Reprezentantii INSP au precizat ca la acest moment, in Romania, nu exista un document special emis de o entitate medicala, fie ca vorbim de spital , directie de sanatate publica sau de catre un medic de familie, care sa ateste ca o persoana a trecut prin boala.Singurele acte medicale care poat dovedi acest lucru sunt, asa cum am precizat, buletinul de analize de la testul PCR (altul decat mesajul de tip SMS primit de la DSP cu rezultatul testului) sau rezultatul testului de anticorpi., exista buletinul de analiza. Un cetatean, pentru a afla daca este bolnav sau nu de COVID-19, isi face un test PCR. In urma acestui test i se elibereaza un buletin de analiza. In momentul de fata, primeste un raport medical de la directia de sanatate publica. Pe acel raport medical este specificat laboratorul unde s-a efectuat testul de tip PCR si scrie in josul mesajului ca persoana in cauza poate solicita buletinul de analiza laboratorului respectiv. Laboratorul este obligat sa i-l ofere. Buletinul se poate elibera si in limba engleza, daca are nevoie de asa ceva. Alta adeverinta de atestare ca a trecut sau nu prin boala nu exista", a declarat, pentru Ziare.com, Veronica Zoicas de la centrul de comunicare al INSP.Aceasta a explicat ca. SMS-ul primit de la DSP cu rezultatul testul PCR nu este suficient pentru a dovedi ca ai facut boala, tocmai pentru ca mesajul nu este "semnat" de un medic, "pe cand buletinul de analiza este cu parafa medicului de laborator. Acesta ar fi documentul cel mai bun pentru ca este recunoscut de oricine, fiind un document parafat de un medic de laborator", a explicat Zoicas.Atentie insa, documentul care dovedeste trecerea prin boala nu este admis in toate tarile , nici macar in toate tarile membre UE. Fiecare stat are propriile reguli in baza carora primeste vizitatori straini.Conditiile difera de la un stat la altul, de aceea inaintea calatoriei in strainatate este bine sa verificati zilnic site-ul Ministerului de Externe care actualizeaza in timp real regulile de calatorie atat la iesirea din Romania cat si la inapoierea in tara., de exemplu accepta la acest moment dovada infectarii anterioare cu virusul SARS-CoV-2 si, implicit, a vindecarii. Aceasta dovada se bazeaza pe o testare de laborator care a fost efectuata cu cel putin 28 de zile inainte, dar nu mai mult de 6 luni.Accesul pe teritoriulse poate face liber pentru persoanele care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 si s-au vindecat, daca prezinta un document care atesta un rezultat pozitiv al unui test PCR sau al unui test rapid antigen pentru COVID-19, efectuat cu maximum 180 de zile si minimum 15 zile inainte, conform datei efectuarii testarii inscrise in document.Indocumentul prin care se atesta ca o persoana a trecut prin boala nu este valabil. Autoritatile engleze solicita obligatoriu test PCR negativ.Conditiile de calatorie se schimba insa frecvent, motiv pentru care este indicat sa accesati site-ul mae.ro cu doua zile inainte de plecare.