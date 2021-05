Adjunctul Politiei Mioveni a fost plasat sub control judiciar de DNA. Acesta e suspectat ca s-a implicat in activitatea economica a unor firme

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Pitesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 20 mai 2021, fata de inculpatul AIOANEI MARIUS OVIDIU, comisar de politie, adjunct al sefului Politiei orasului Mioveni din cadrul I.P.J. Arges, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite", a transmis, vineri, DNA. Procurorii au precizat ca, in perioada ianuarie 2017 - mai 2021, Aioanei Marius Ovidiu, in calitate de ofiter de politie si ulterior adjunct al sefului Politiei orasului Mioveni din cadrul I.P.J. Arges, s-a implicat, in mod direct, in activitatea economica a doua firme, actionand in numele acestora ca un administrator in fapt, desfasurand, astfel, acte de comert. Aceste activitati erau incompatibile cu functia detinuta, respectiv cu statutul de ofiter de politie."Concret, inculpatul reprezenta societatile comerciale la incheierea unor contracte, se ocupa de achizitiile de bunuri si servicii , de onorarea comenzilor catre clienti, stabilea preturile de achizitie; negocia contractele de livrari si achizitii, plata facturilor fiscale, tinea evidenta camerelor inchiriate si rezervate prin intermediul aplicatiei booking.com, a comenzilor si platilor efectuate catre agentii economici si negocia preturile acestora, dispunea plata drepturilor salariale cuvenite angajatilor etc. Pe langa aceste activitati, ofiterul de politie s-a ocupat si de promovarea pe retelele de socializare a afacerilor pe care le controla", a transmis DNA.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte o serie de obligatii, intre care:- sa nu paraseasca limita teritoriala a tarii, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului,- sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar,- sa nu desfasoare activitatea in exercitarea careia a savarsit fapta.Procurorii anticoruptie au facut joi perchezitii domiciliare ioi locatii situate pe raza judetului Arges, din care una este sediul unei institutii publice, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice si sediile unor societati comerciale.In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Directiei Generale Anticoruptie.