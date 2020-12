Admiterea 2021 la programele universitare de masterat ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Fii student la ASE!

ASE ofera candidatilor sai oportunitatea obtinerii unui loc de munca bun, a unei cariere de succes si a unui viitor sigur la absolvirea universitatii.Academia de Studii Economice din Bucuresti este cea mai performanta universitate de profil economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, cu o foarte buna insertie a absolventilor sai pe piata muncii, conform QS World University Rankings . 85% dintre absolventii ASE isi gasesc de lucru in primele 6 luni de la terminarea studiilor, in domeniul respectiv.Cu o traditie centenara, Academia de Studii Economice din Bucuresti este o universitate moderna, care se adapteaza constant la cerintele economiei de piata, in stransa legatura cu nevoile mediului de afaceri. Membra a Retelei institutionale a universitatilor din capitalele europene - UNICA, ASE este intr-o dinamica permanenta, oferind mereu noi oportunitati studentilor sai.ASE este o universitate de cercetare avansata si educatie, bine pozitionata la nivel international, fapt atestat de ranking-urile de prestigiu. ASE ocupa locul I in Romania, conform clasamentului Times Higher Education World University Rankings 2021 Pentru Admiterea 2021 la programele universitare de masterat, ASE organizeaza concurs de admitere ONLINE in cursul lunii iulie. Candidatii la programele universitare de masterat pot urma, in limbile romana, engleza, franceza sau germana, unul dintre cele peste 70 de programe universitare de cercetare si profesionale, oferite de cele 13 facultati ale universitatii. Oferta propusa pentru concursul de admitere masterat 2021 cuprinde aproape 4.000 de locuri.Admiterea la programele de masterat se face prin concurs, candidatii fiind ierarhizati in functie de media de admitere, calculata ca medie ponderata intre rezultatele obtinute la proba de specialitate - 40% si media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta - 60%. Proba de specialitate consta intr-un test grila de specialitate/interviu de specialitate.Pentru programele cu predare in limbi straine, candidatii vor sustine online o proba de competenta lingvistica tip interviu, notata cu calificativul admis/respins. Fac exceptie candidatii care prezinta unul dintre certificatele recunoscute de ASE sau cei care au absolvit programe de licenta organizate in limba straina a programului de masterat pentru care candideaza.Academia de Studii Economice din Bucuresti ofera doua programe MBA, organizate de Facultatea Bucharest Business School: MBA Romano-Canadian si MBA Romano-Francez INDE. Aceste doua programe sunt primele programe MBA infiintate in Romania, incepand chiar din 1991, si au cele mai numeroase comunitati de absolventi de pe plan national. Desfasurarea admiterii la aceste programe are conditii speciale, care pot fi consultate pe paginile http://www.canadian-mba.ro/ si respectiv http://www.inde.ro/ Detalii despre oferta de programe universitare de masterat poti gasi pe site-urile fiecarei facultati in parte: Administrarea afacerilor cu predare in limbi straine Informatii complete despre Admitere, despre oferta propusa de locuri si desfasurarea concursului, se afla pe site-ul admitere.ase.ro Avand o pozitie excelenta pe harta capitalei, cele 7 cladiri ale campusului universitar se afla in centrul Bucurestiului si au spatii moderne de invatamant: sali de curs si amfiteatre dotate cu tehnologii de ultima generatie, 10 sali de lectura cu peste 400 000 de volume, sali de sport ultramoderne etc. Cele doua cantine ale ASE, Cantina Moxa si Cantina restaurant Cihoschi, ofera posibilitatea de a te hrani sanatos, in conditii de maxima siguranta, cu o mancare mereu variata, proaspata si gustoasa, la preturi studentesti.Ca student la ASE, ai sanse maxime de a-ti construi o cariera frumoasa, un viitor sigur, de a avea un loc de munca ofertant si a deveni un om de succes, dar si de a avea o studentie frumoasa.Alege un Lider si vei deveni un Lider!