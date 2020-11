Romania, sub media europeana la consumul de droguri in randul adolescentilor, dar fruntasa la consumul de alcool

Conform studiului dat publicitatii joi, 12 noiembrie, cel mai consumat drog ilicit in randul adolescentilor continua sa fie canabisul/hasisul, urmat de noile substante psihoactive (NSP), remarcandu-se scaderi ale consumului de-a lungul vietii (care au consumat cel putin o data in viata) pentru solventi/substante inhalante, amfetamine, cocaina, droguri injectabile, heroina, ciuperci halucinogene, LSD, ecstasy si GHB.Cei mai multi dintre adolescentii care au declarat debut la varste precoce au experimentat consumul de solventi/substante inhalante, studiul remarcand ca se observa o mai buna perceptie asupra riscurilor consumului experimental de noi substante psihoactive, de amfetamine si de ecstasy, existand o proportie in crestere a celor care atribuie riscuri ridicate unui astfel de consum.Cele mai ridicate riscuri se inregistreaza pentru consumul de amfetamine si de canabis.Pe de alta parte, consumul de tutun se mentine la valori similare celor observate in studiul anterior (consumul de tutun de-a lungul vietii: 49,5%, fata de 41% media europeana). Diferentiat pe sexe, se observa valori asemanatoare ale consumului de tutun, atat in randul baietilor, cat si al fetelor, ceea ce inseamna ca fetele tind sa adopte acelasi comportament de consum (49,4% baieti, fata de 49,6% fete).Consumul de alcool prezinta cresteri fata de studiul anterior, observandu-se niveluri ridicate ale consumului mai mari in randul baietilor (consumul de alcool de-a lungul vietii: 82,1%, fata de 78,5% media europeana).De asemenea, proportia elevilor care au utilizat internetul intr-o zi obisnuita de saptamana, pentru a naviga pe retelele de socializare peste 6 ore, este de 25% in randul elevilor de 16 ani din Romania, fiind peste media europeana, de 16%.Potrivit studiului ANA, proportia tinerilor care dedica peste 6 ore pe zi retelelor de socializare creste atunci cand este vorba de o zi obisnuita de sfarsit de saptamana: 36% in randul elevilor de 16 ani din Romania (fata de 31% media europeana).Totodata, participarea la jocuri de noroc pe bani in ultimele 12 luni inregistreaza in randul adolescentilor din Romania o prevalenta de 25%, situandu-se la nivelul mediei europene, de 22%. Interesul pentru acest gen de activitati este mult mai mare in randul baietilor, care inregistreaza un nivel al participarii la jocuri de noroc pe bani in ultimele 12 luni de 35% (fata de 29% la nivel european), in timp ce fetele au declarat in proportie de doar 14% (fata de 15% la nivel european) o participare la astfel de activitati.Agentia Nationala Antidrog (ANA) a finalizat Studiul in scoli privind consumul de alcool, tutun si droguri ilicite in Romania - ESPAD 2019, parte a celui mai extins proiect international de cercetare, axat pe studiul consumului de substante psihoactive la adolescenti, la care participa de regula in jur de 35 de tari.Obiectivul general al acestui studiu international este de a colecta date comparabile privind consumul de substante, utilizarea internetului si practicarea jocurilor de noroc in randul elevilor europeni cu varste intre 15 si 16 ani, pentru a urmari tendintele de la nivelul tarilor participante, atat la nivel national, cat si la nivel european.Pana in prezent, in cadrul proiectului au avut loc sapte valuri de colectare de date, Romania participand in 6 dintre acestea.Studiul international ESPAD se realizeaza cu o periodicitate de patru ani, in randul elevilor care implinesc in acel an 16 ani, pe baza unei metodologii standardizate si validate la nivel european, fiind singurul studiu de acest gen recunoscut si agreat de forurile internationale care monitorizeaza fenomenul drogurilor (EMCDDA - Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanii, UNODC - Biroul Natiunilor Unite pentru Droguri si Criminalitate), datele rezultate fiind utilizate, atat la nivel european, cat si la nivel national, in fundamentarea strategiilor si politicilor de prevenire.Citeste si: Cum s-au adaptat romanii la pandemie: exercitii fizice, internet si retele sociale (studiu)