Un tanar din Petrosani a reusit sa cucereasca cel mai inalt vulcan din lume, situat in muntii Anzi

Ahritculesei a scris duminica, 24 ianuarie, pe Facebook , ca a dedicat reusita sa familiei sale si persoanelor care il cunosc.Alaturi de barbatul din Petrosani s-au aflat alpinistii Radu Turta, din Bacau, si Ovidiu Popescu (57 de ani), din Rasnov, ghid montan pentru alpinism si escalada.Adrian Ahritculesei are experienta in escalada pe varfuri inalte, intre altele el reusind sa urce pe Elbrus (Rusia) - 5.642 m, Mont Blanc (Italia) - 4.748 m sau Aconcagua (Argentina) - 6.962 m.Printre alpinistii care au reusit sa cucereasca vulcanul Ojos del Salado se numara si hunedoreanca Alexandra Marcu, pe atunci in varsta de 17 ani si eleva la un liceu din Deva.