Schimbarea lui Streinu-Cercel: de la "acest focar e un punctisor pe harta Chinei" la "masca va fi obligatorie pana in 2023"

Cine este Adrian Streinu-Cercel?

Averea fostului manager de la "Matei Bals"

Pe 27 ianuarie 2020, managerul Institutului "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel, declara intr-o conferinta de presa ca riscul ca noul coronavirus din China sa ajunga in Romania este extrem de redus."China e mare, sa faceti specificatia ca acest focar, la nivelul Hubei, cu circa 11 milioane de locuitori , e un punctisor pe harta Chinei. Inseamna ca riscul ca un astfel de caz sa ajunga in Romania e substantial redus", declara Cercel in urma cu aproape un an, in cadrul conferintei de presa la care participa Alexandru Rafila , reprezentantul Romaniei la OMS si Victor Costache , ministrul Sanatatii de la acea vreme.Un an mai tarziu, Streinu-Cercel ofera un alt punct de vedere despre raspandirea noului coronavirus si masurile de protectie necesare."Masca va fi obligatorie categoric pana in 2023. Vaccinul ne protejeaza pe dinauntru, nu la nivelul mucoaselor. Daca dam masca jos, e posibil sa luam virusul si sa il dam celor care nu sunt imunizati.Masurile de precautie de pana acum trebuie mentinute si chiar intarite, pentru ca imunizarea prin vaccinare si masurile de protectie sa duca la reducerea foarte rapida a circulatiei virusului", a declarat fostul manager de la "Matei Bals", dupa ce i-a fost administrat rapelul vaccinului anti-Covid-19.La scurt timp dupa debutul pandemiei, profesorul Streinu-Cercel a fost demis de la sefia Comisiei de management clinic si epidemiologic al COVID 19 din Ministerul Sanatatii. Medicul a fost atunci dur criticat in spatiul public dupa ce a propus izolarea totala a persoanelor peste 65 de ani.Unul dintre cei mai longevivi manageri de spital din Capitala, profesorul Adrian Streinu-Cercel, seful Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti , a demisionat pe 24 decembrie din functie, dupa ce a devenit senator in Parlamentul Romaniei. El a fost numit presedinte al Comisiei de Sanatate Publica din Senat, dupa 19 ani la carma unitatii sanitare.Adrian Streinu-Cercel este un medic si cercetator roman, membru al Academiei de Stiinte Medicale, director al Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" si profesor universitar in cadrul Universitatii Carol Davila. A absolvit Facultatea de Medicina din Bucuresti in anul 1982 si a inceput sa lucreze in cadrul institutului de boli infectioase din Bucuresti dupa rezidentiat, in 1984.Streinu-Cercel a fost secretar de stat in Guvernul Emil Boc , intre 6 octombrie - 3 noiembrie 2009 si 19 noiembrie 2010 - 23 mai 2012. A fost declarat de doua ori incompatibil de ANI, pentru pozitiile detinute in cadrul Guvernului si al UMF in paralel cu pozitia de director de spital.Cercel detine doua apartamente in Bucuresti si o masina Skoda din 2018. Are noua conturi, opt in lei si unul in euro, in care are 284.985 de lei (circa 58.500 de euro) si 3.753 de euro, adica in total peste 62.000 de euro.Adrian Streinu-Cercel declara datorii catre doua banci si doua persoane fizice, in total ridicandu-se la peste 139.000 de euro.De la Institutul "Matei Bals" castiga 161.270 de lei, adica peste 13.400 de lei pe luna, iar ca profesor la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" castiga 167.408 lei, adica 13.950 de lei pe luna.Seful Institutului "Matei Bals" mai declara si 100.844 de lei obtinuti din contracte privind "activitati medicale si proprietate intelectuala, Bucuresti". In total, Adrian Streinu-Cercel primeste lunar peste 27.300 de lei.