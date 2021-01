Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti isi incheie mandatul. Adrian Zuckerman a avut o intalnire cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu

Aurescu a transmis aprecierea partii romane pentru activitatea ambasadorului Zuckerman, pe parcursul mandatului acestuia la Bucuresti, pentru implicarea dinamica in dezvoltarea si aprofundarea Parteneriatului Strategic bilateral, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES.Cu aceasta ocazie, seful diplomatiei romane a trecut in revista realizarile inregistrate pe parcursul anului 2020 in cooperarea dintre Romania si SUA, pornind de la dialogul politic substantial la nivel inalt si incluzand progrese concrete in domenii de interes comun, inclusiv dezvoltarea componentei economice si de energie a Parteneriatului Strategic, prin incheierea unui Acord interguvernamental in domeniul energiei nucleare civile si avansarea in identificarea de surse de finantare pentru proiecte cu caracter strategic in acest domeniu sau proiectele majore de interconectare regionala, precum Rail2Sea si ViaCarpathia.De asemenea, a fost exprimata satisfactia comuna pentru cooperarea in domeniul apararii si securitatii, inclusiv prin semnarea unei Foi de parcurs privind cooperarea in domeniul Apararii intre Romania si Statele Unite pe o perioada de 10 ani, care formalizeaza prioritatile strategice bilaterale si asigura cadrul pentru dezvoltarea capacitatilor si nivelului de pregatire militara. Ministrul roman a reiterat, in acest context, importanta extinderii prezentei militare americane in Romania.Bogdan Aurescu a subliniat necesitatea ca dialogul bilateral sa continue in acelasi ritm sustinut pentru fructificarea oportunitatilor existente, exprimand convingerea ca noua administratie americana va sustine aprofundarea in continuare a Parteneriatului Strategic cu Romania, tinand cont ca acest obiectiv se bucura de sprijin bi-partizan. Seful diplomatiei romane a evidentiat ca Romania ramane, la randul sau, ferm angajata in avansarea obiectivului consolidarii Parteneriatului Strategic cu SUA, unul dintre pilonii fundamentali ai politicii externe a Romaniei, si extinderii prezentei si investitiilor SUA in relatia bilaterala cu Romania, pe toate palierele, printre care cele militar, politic, economic, tehnologic.Aurescu a aratat, de asemenea, ca in anul 2021 se implinesc 10 ani de la adoptarea Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si Statele Unite ale Americii si de la intrarea in vigoare a Acordului privind amplasarea sistemului de aparare impotriva rachetelor balistice al Statelor Unite in Romania, aceste momente oferind o oportunitate in plus pentru dezvoltarea si aprofundarea relatiei bilaterale.Totodata, ministrul roman de Externe a evocat importanta continuarii cooperarii bilaterale pentru obtinerea de progrese concrete privind accederea Romaniei in programul Visa Waiver. A evidentiat, in acest sens, necesitatea ca activitatea grupului de lucru bilateral pe acest subiect, care a fost agreat de catre ministrul Bogdan Aurescu cu secretarul de stat al SUA, cu prilejul vizitei efectuate la Washington DC in octombrie 2020, sa continue.