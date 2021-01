Adriana Radu de la "Sexul vs. Barza", numita in CES. Citu anuleaza decizia premierului interimar Ciuca

La data intrarii in vigoare a deciziei premierului, Horia Nicolescu Mihai este revocat din calitatea de membru al CES.Decizia lui Nicolae Ciuca de a nu o numi pe Adriana Radu in CES a provocat numeroase proteste in randul societatii civile. "Sexul vs. Barza" este o asociatie care militeaza pentru educatie, consiliere si advocacy privind drepturile si sanatatea reproductiva si sexuala."Adriana Radu este singura candidata castigatoare care nu a fost desemnata in Plenul CES, ceea ce indica respingerea de catre Guvern a prezentei unei voci de sprijinire a drepturilor femeilor si egalitatii de gen, in contextul in care Romania inregistreaza printre cele mai mari rate de graviditate in randul minorelor, de violenta domestica impotriva femeilor, o atitudine laxa a sistemului de justitie fata de abuzurile fizice, psihice si sexuale impotriva acestora si multiple alte atacuri impotriva drepturilor femeilor si a minoritatilor sexuale", transmit printr-o scrisoare deschisa a mai multor ONG-uri care i-au sustinut pe activistii desemnati sa faca parte din CES.In locul Adrianei Radu a fost numit, initial, reprezentantul Asociatiei pentru Securitate la Incendii, despre care ONG-urile au sustinut ca nu ar indeplini criteriile minime stabilite in colaborare cu Guvernul pentru candidati. Ultimul bilant contabil ar fi fost depus in 2016 si nu sunt publice nici acum informatii despre proiectele derulate de Asociatie.