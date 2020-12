Femeia care a starnit revolta societatii civile: "Barbati din Romania se simteau cu musca pe caciula si racneau la mine in zeci de comentarii sa imi tin gura"

A povestit, prin intermediul postarii, mai multe episoade care "au dat-o peste cap", prin care arata nevoia pe care o au adolescentii din Romania de educatia sexuala. Mai multi reprezentanti ai societatii civile critica decizia de a nu o include pe Adriana Radu in Consiliul Economic si Social (CES) , un organism cu rol consultativ in elaborarea legislatiei care functioneaza la nivelul guvernului."1. Ne-a lasat o fetita din jud. Neamt de 14 ani un mesaj audio. La doua zile dupa ce facusera sex pentru prima oara, prietenul ei de 16 ani i-a spus ca fara sa ii zica ei, si-a scos prezervativul si a ejaculat in ea. Chestie care in UK e pedepsita drept viol. N-am auzit voce mai chinuita decat a fetitei asteia in mesajul ei audio, disperata ca poate e insarcinata la 14 ani "Nu stiu ce sa fac. Nu stiu nimic. NU MA PRICEP LA NIMIC." "NU MA PRICEP LA NIMIC" - nu-mi iese fraza asta din cap deloc, ce fraza pentru a exprima neputinta, deznadejea, deruta - felul in care va garantez, multe persoane tinere din Romania se simt", a scris Adriana Radu pe Facebook."2. Ne-a scris un baiat, tot in disperare. Pe profilul lui de FB scria ca e dintr-un oras din Oltenia, dar locuia in Germania. Facuse sex cu prietena lui si se rupsese prezervativul si credeau ca poti sa iei pastila de a doua zi doar cu reteta - lege care de fapt s-a modificat in Germania de 2 ani, dar ce sa stie un adolescent abia aterizat in strainatate, care cere ajutorul tot la SEXUL vs BARZA?", mai da Adriana Radu un exemplu.Citeste si: Nicolae Ciuca starneste controverse pentru numirile reprezentantilor societatii civile in CES. Presedinta asociatiei Sexul versus Barza, eliminata