Adultii cu Covid-19 nu mai au loc la ATI in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu

Adultii in stare grava, cu noul coronavirus, care au nevoie de ATI, sunt transferati in spitalele unde mai sunt locuri libere."S-a si intamplat acest lucru (...) dar au fost dusi la Terapie Intensiva in alte localitati, in alte judete. Deci, cand in alte judete au rezerva la ATI, acolo se vor duce pacientii. De altfel, astazi aveam la ora 8,00 de dimineata, 282 de persoane internate, la ATI deja doamna doctor Coldea a spus, la ATI la copii avem sase locuri, patru sunt ocupate, deci mai sunt doua libere. (...) Daca situatia epidemiologica va avea acelasi trend, de crestere, cred ca niciun sistem de sanatate din lume nu ar putea sa corespunda tot timpul. In primul rand trebuie sa fim constienti ca trebuie sa luam toate masurile de precautie", a declarat vineri, prefectul judetului Sibiu, Mircea Cretu.Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, medicul Liliana Coldea, a anuntat vineri ca toate cele 12 paturi de ATI din spital sunt ocupate cu pacientii COVID-19."Legat de locurile de la Terapie Intensiva, toate cele 12 paturi sunt ocupate in prezent", a explicat Liliana Coldea.Directorul medical al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, medicul Ciprian Sofariu, a confirmat ca patru copii cu comorbiditati, infectati cu noul coronavirus sunt internati la Terapie Intensiva si mai sunt libere doua paturi pentru copiii cu COVID-19 la ATI.Directorul general al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, medicul Camelia Grigore, a declarat vineri ca unul din cei patru copii de la ATI cu COVID-19 este intubat.In total sunt internati la Pediatrie 19 copii pozitivi si 9 suspecti, potrivit conducerii spitalului.