Omul de afaceri Doru Bertea s-a sinucis. Era cercetat in doua dosare de procurorii DNA

Procurorii DNA au anchetat achizitiile de echipament medical realizate in spitalele COVID din Odorheiul Secuiesc si Brasov. Cercetarile au fost la un pas de a fi zadarnicite chiar de seful Biroului de Operatiuni Speciale din Brasov - structura care se ocupa cu interceptarea, filajul, plantarea de microfoane ambientale si alte asemenea tehnici de spionaj. Ofiterul Emanoil Mirica vindea celor vizati de procurori informatii extrase chiar din dosarele anchetatorilor dupa ce acestea ajungeau pe biroul sau.Practic, la fiecare intalnire, seful Brigazii Operatiuni Speciale Brasov ii facea lui Bertea o adevarata informare cu privire la mersul anchetei, iar in septembrie i-a comunicat ce activitati a intreprins in dosar si asigurandu-l ca "acestea s-au rezumat doar la supravegherea unora dintre persoanele cercetate, printre care Kadas Iluna Marius Andrei" (n.r. - fost consilier judetean si presedinte al Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Brasov).Afaceristul-stomatolog a dorit sa afle, din nou, daca a fost numai el vizat de informatiile acumulate in dosar, iar Emanoil Mirica l-a asigurat ca familia Bertea are o pozitie "discreta", astfel ca nu atrage atentia asupra sa.Legatura lui Bertea cu acest mega-dosar de coruptie este aceea ca firma sa - Chantal Sante - "a furnizat Spitalului de Boli Infectioase Brasov un robot de purificare a aerului, pe pret supraevaluat, exagerat, achizitionat la un pret decent de la societatea Lianmed".