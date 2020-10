AFI deschide un mall urias in Brasov. Suprafata inchiriabila este de 45.000 de metri patrati

Mall-ul are o suprafata totala inchiriabila de 45.000 de metri patrati, potrivit viata-libera.ro Proiectul mixt AFI Brasov, situat in centrul orasului, cuprinde proiectul de birouri AFI Park Brasov (doua cladiri de birouri), dar si centrul comercial AFI Brasov.Prima cladire de birouri are 12 etaje si 15.000 de metri patrati suprafata inchiriabila, iar a doua faza a proiectului planifica sa adauge o suprafata inchiriabila de 10.000 mp."Prin acest proiect, AFI Europe Romania continua sa isi arate increderea in sinergia dintre cele doua tipuri de utilizare - retail si birouri - proiecte mixte care ofera o serie de beneficii atat chiriasilor cladirilor de birouri, cat si chiriasilor centrului comercial", arata grupul, la acea data.Investitia totala in proiect, incluzand centrul comercial si prima cladire de birouri, se ridica la aproximativ 148 milioane euro.