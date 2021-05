Agent Green reclama taieri ilegale de padure in "Orasul Rulotelor" din Busteni. In prealabil, camparea a fost interzisa in zona unde acum se fac taierile LIVE VIDEO

Protestatarii au constatat ca societatea intervine in padurea de la Busteni are autorizatie de exploatare pana in data de 30 aprilie 2021, conform aplicatiei SUMAL (Sistemul de Urmarire a Materialului Lemnos).Catalina Radulescu, avocatul care reprezinta Agent Green, prezenta la fata locului a solicitat la 112 interventia unui echipaj de politie caruia i-a cerut sa verifice daca taierile de arbori se fac in mod legal si de ce exploatarea continua, atata vreme cat autorizatia a expirat de trei saptamani.In plus protestatarii au cerut politistilor sa verifice inclusiv daca unul dintre angajatii societatii are varsta necesara si atestat pentru a manipula un utilaj de mari dimensiuni.Zona in care se fac taieri de arbori este cunoscuta turistilor si se afla in imediata apropiere a "orasului rulotistilor", unde camparea a fost interzisa printr-o hotarare de consiliu local Busteni din ianuarie 2020.Autoritatile locale din Busteni au precizat in ianuarie 2020 ca au luat decizia interzicerii camparii in Valea Cerbului pentru a incuraja turismul civilizat, alungarea ursilor gunoieri, dar si pentru ca zona respectiva face parte dintr-o arie protejata, Parcul Natural Bucegi.