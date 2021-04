Un agent de paza a fost batut de doi tineri pentru ca le-a cerut sa poarte masca

Potrivit IPJ, politistii au fost solicitati, joi seara, sa intervina la un supermarket situat in zona de nord a municipiului Ploiesti, unde ar fi avut loc o agresiune asupra agentului de paza."Echipa operativa s-a deplasat la fata locului, unde, din primele cercetari, a stabilit ca doi tineri care au fost atentionati la intrarea in magazin cu privire la faptul ca nu purtau masca de protectie s-au manifestat agresiv fata de agentul de paza, lovindu-l in zona fetei. De asemenea, cei doi ar fi spart si geamul usii de acces in unitate", au precizat reprezentantii IPJ Prahova.Politistii efectueaza cercetari pentru identificarea si depistarea persoanelor implicate in eveniment, fiind intocmit dosar penal pentru lovire sau alte violente si distrugere.