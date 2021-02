Agentiile de turism cer revizuirea listei tarilor cu risc epidemiologic ridicat: "Clientii care ajung in Maldive aterizeaza pe un aeroport aflat pe alta insula"

ADRESA OFICIALA A ANAT PENTRU SOLICITAREA REVIZUIRII LISTEI GALBENE



Ce masuri a luat CNSU

"Intrarea in vigoare a masurilor noi in urma deciziilor CNSU sa aiba un termen de implementare nu mai mic de 72 de ore pentru ca toti calatorii care urmeaza sa plece din tara/sa revina in tara sa poata sa indeplineasca noile cerinte", se arata in adresa oficiala."Acest lucru il cerem pentru orice noi masuri care vor aparea astfel incat toti calatorii si noi, organizatorii de vacante, sa putem sa consiliem in timp rezonabil calatorii despre noile masuri. Totodata, apare o contradictie intre timpul alocat intrarii in vigoare ale unor noi masuri in urma deciziilor CNSU (12 ore in baza unor decizii date in vara 2020) si timpul alocat indeplinirii masurii de catre cetatean (test cu 72 de ore inainte) ceea ce ar putea aduce prejudicii de imagine autoritatilor", noteaza ANAT.Acestia propun un test RT PCR negativ cu 72 de ore inainte de plecarea din destinatie alaturi de 3 zile izolare la domiciliu si inca un test RT PCR negativ in ziua a 4-a de la sosire.De asemenea, ei solicita izolare 14 zile la domiciliu/carantina cu posibilitatea de testare in ziua a 8-a."Astfel, cetatenii sa aiba optiunea de a alege intre cele 2 posibilitati care ofera practic acelasi lucru, o fereastra de 7-8 zile in care se fac 2 testari", noteaza ANAT in solicitare."Va propunem sa analizati daca in lista tarilor cu risc epidemiologic nu se pot include regiuni si nu toata tara, in baza unor argumente si date venite din tarile respective in colaborare cu MAE. In acest sens, va aducem in vedere cazul statului Maldive care este un stat insular cu peste 200 de insule mici, concentrarea populatiei locale fiind in capitala Male (aprox 500.000 locuitori ) iar media zilnica de infectati in ultimele 14 zile a fost in jur de 120 de cazuri", mai arata ANAT.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat joi, 4 februarie, lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea.De asemenea, CNSU a introdus obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavirus, nu mai vechi de 72 de ore.Masura carantinei de 14 zile pentru cetatenii intorsi din tarile cu risc va fi dublata, din 12 februarie, de cea a prezentarii unui test negativ PCR-CT.De aceasta prevedere sunt scutite persoanele vaccinate si cele care au trecut prin boala in ultimele 90 de zile.Maldive, una dintre destinatiile de vacanta preferate de romani , se numara printre tarile nou introduse pe lista.