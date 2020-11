VIDEO Aglomeratie pe platoul Bucegi, unde zeci de romani au sarbatorit Ziua Sfinxului

Evenimentul s-a desfasurat fara probleme si toata lumea a coborat in siguranta de pe munte,potrivit jandarmilor din judetul Prahova, scrie Digi24.ro Ziua Sfinxului este sarbatorita pe 28 noiembrie, cand pasionatii de drumetii urca la peste 2.200 de metri altitudine in speranta ca vor vedea piramida formata de razele soarelui in jurul Sfinxului.