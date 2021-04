Slujba cu 120 de participanti ingramaditi in biserica. Masurile de protectie sanitara au fost incalcate in prezenta protopopului

Oficialii Mitropoliei s-au aratat dezamagiti de slujba la care a fost aglomeratie: "Este exceptia care confirma regula. Avem sedinte permanent, avem discutii", a declarat purtatorul de cuvant al institutiei pentru ziaruldeiasi.ro Pe 18 aprilie, in a cincea duminica din postul mare, protopopul de Botosani, Petru Fercal, alaturi de un sobor de preoti, a tinut o slujba la Parohia "Sfantul Ioan Botezatorul", unde nu s-a respectat nicio masura de protectie in contextul pandemiei COVID-19. In interiorul bisericii au fost 85 de enoriasi si 25 de membri ai corului.Cei peste o suta de oameni care au stat ingramaditi, cei mai multi, fara masti, au venit la biserica alaturi de primarul comunei.Dupa slujba , toti cei prezenti au fost invitati la o agapa, unde au stat la masa, fara masti, in timp ce mai multe formatii corale au prezentat "un program de cantari folk si de cantari patriotice"."Ziarul de Iasi" a solicitat un punct de vedere de la pr. Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Acesta s-a aratat dezamagit de decizia luata la nivel local, de a nu respecta regulile, si a insistat asupra faptului ca este o exceptie si nu regula in ceea ce priveste activitatea bisericilor in pandemie."Este mai mult decat regretabil ceea ce s-a intamplat. Din punctul nostru de vedere este exceptia care confirma regula. Avem sedinte permanent, avem discutii purtate pe grupuri de WhatsApp la nivel de protopopiat: preotii sunt indrumati mereu sa vegheze sa se respecte regulile si cu siguranta in cea mai mare parte se si respecta aceste lucruri. Consideram ca este un caz izolat, am si intervenit de altfel in acest caz, si asta ne ajuta sa fim mai vigilenti pe viitor. Este un moment absolut regretabil", a declarat pr. Constantin Sturzu.Acesta spera ca la slujba de Inviere lucrurile sa fie mult mai usor de gestionat fiindca slujbele vor fi in aer liber si indeamna credinciosii sa poarte masca de protectie si sa respecte distanta de siguranta. "Sper sa nu mai avem astfel de momente", a completat pr. Constantin Sturzu.Dupa ce Ziarul de Iasi a solicitat o reactie de la Mitropolie, fotografiile cu marile adunari de oameni au disparut de pe doxologia.ro si de pe pagina de Facebook a parohiei. Chiar si o buna parte dintre site-urile locale din Botosani au sters stirile despre slujba care a avut loc pe 18 aprilie.