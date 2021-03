Asociatia VeDem Just solicita anchete rapide si sanctiuni drastice privind agresiunile comise de politisti

Asociatia VeDem Just aminteste ca in luna noiembrie 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial hotararea in cazul Veres contra Romanei "prin care statul nostru a fost sanctionat pentru ca in anul 2009 fortele de politie au dus la sediu un individ care s-a dovedit ca in cursul evenimentului a suferit mai multe rani. In ciuda plangerilor repetate, organele de urmarire penala nu au desfasurat o ancheta efectiva. Acum, dupa mai mult de un deceniu, procesul se va relua pentru sanctionarea celor vinovati, existand insa riscul implinirii prescriptiei raspunderii penale". Sursa citata a mai precizat ca, potrivit unui raport oficial al Curtii Europene a Dreptului Omului, Romania a fost condamnata pana acum in 53 de cauze pentru lipsa unei anchete oficiale atunci cand victimele au raportat abuzuri ale organelor de ordine si de urmarire penala."VeDem Just reaminteste fortelor de politie si opiniei publice standardele cu privire la probe: se presupune ca orice vatamare pe care o sufera o persoana aflata in intregime sub controlul politiei este produsa de agentii statului; prin urmare, statul are obligatia de a furniza o explicatie plauzibila asupra originii acestor vatamari si de a aduce probe care sa contrazica acuzatiile victimei, in special daca acestea sunt sustinute de dovezi medicale", se arata in comunicat de presa emis de Asociatia VeDem Just.Iar luni, 15 martie, se marcheaza la nivel mondial Ziua impotriva brutalitatii comise de fortele de politie Asociatia VeDem Just considera ca "orice ancheta cu privire la un presupus abuz al organelor statului trebuie desfasurat rapid de catre procurori si pedeapsa data de judecatori sa fie una exemplara"."Multe cadre ale politiei isi desfasoara activitatea cu vocatie si empatie. Din pacate, in prea multe alte cazuri reformarea politiei a fost doar una formala. Durata cursurilor la scolile de politie se dovedeste a fi insuficienta. Lipsa de integritate academica a unor profesori de la Academia de Politie este revoltatoare. Lipsa personalului suficient este crasa. Faptul ca unii politisti refuza sa inregistreze plangeri ale oamenilor este de neadmis. Durata mult prea mare a cercetarilor penale este inadmisibila. Numarul cauzelor cu autori necunoscuti este in crestere. Violenta marcata in anumite situatii de organele de ordine si de politie impotriva populatiei pasnice este inacceptabila", se mai arata in documentul citat.Asociatia VeDemJust s-a constituit in anul 2015. Scopul sau este promovarea libertatii, intarirea democratiei, sustinerea statului de drept, buna guvernare, promovarea si apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Principalul sau proiect este EDUIURIS - educatia juridica pentru copii si tineri.