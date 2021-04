Agresorii victimelor violentei domestice, monitorizati cu bratara electronica. Proiectul de lege merge spre promulgare la Presedinte

Este una dintre cele mari reusite pentru combaterea violentei domestice din Romania, anunta intr-o postare pe Facebook vicepresedintele Senatului, Alina Gorghiu : "De azi avem lege!Agresorii victimelor violentei domestice, monitorizati cu bratara electronica."Bratara electronica" este una dintre cele mari reusite pentru combaterea violentei domestice din Romania si pentru justitia din tara noastra. Ma bucur ca s-a realizat cu majoritatea de dreapta din Parlament, aceasta fiind si o dovada ca, in afara de teme care tin de pandemie, ne tinem de cuvant sa facem legi bune, in folosul tuturor romanilor".Proiectul de lege care prevede monitorizarea agresorilor cu bratari electronice a fost votat la 10 ani de la introducerea ordinului de protectie in legislatie. Datorita noii legi, agresorii cu ordine de protectie nu vor mai putea sa le incalce la fel de usor, iar victimele nu vor mai fi protejate doar pe hartie. Proiectul intra in faza pilot si are costuri estimative in valoare de 3.490.000 de Euro.Bratarile electronice vor fi integrate intr-o infrastructura nationala, sub numele de Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica. Cand se emite un ordin de protectie, persoana supravegheata va primi o bratara electronica care ii va monitoriza miscarile prin GPS. Imediat ce agresorul depaseste limita impusa prin ordin, sistemul va emite o alerta direct catre sectiile de politie. Interventia va fi rapida, iar cel mai apropiat politist se va sesiza.