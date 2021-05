Legea care prevede ca agresorii vor purta bratari electronice intra vineri in vigoare. Sistemul informatic va deveni operational abia la anul

Ce obligatii are inculpatul

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, prin intrarea in vigoare a Legii privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, devin aplicabile unele modificari ale prevederilor Codului Penal, Codului de Procedura Penala si ale altor acte normative.Astfel, incalcarea de catre persoana aflata in arest la domiciliu a obligatiei de a nu parasi imobilul ori nerespectarea de catre aceasta a itinerarului sau a conditiilor de deplasare va constitui infractiunea de evadare, urmand a se aplica regulile privind concursul de infractiuni.Atunci cand, cu rea-credinta, inculpatul incalca obligatia de a nu parasi imobilul ori nu respecta itinerarul sau conditiile de deplasare, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat si de a-l prezenta de indata procurorului, in cursul urmaririi penale, judecatorului de camera preliminara, in procedura de camera preliminara, sau instantei de judecata, in cursul judecatii.Conform sursei citate, se va indica in mod expres perioada de timp, precum si, dupa caz, locul de munca, institutia de invatamant, unitatea sanitara sau alt loc in care se aproba deplasarea inculpatului.In cadrul programului de supraveghere, se va stabili ca, cel putin o data la 7 zile calendaristice, persoana aflata sub control judiciar sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa.De asemenea, darea in urmarire se va dispune, prin ordin, de Inspectoratul General al Politiei Romane, dar si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de inspectoratul de politie judetean.