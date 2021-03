Un barbat din Botosani si-a omorat fratele geaman cu mai multe lovituri de cutit. El a fost retinut de politisti

Crima a avut loc pe fondul unei altercatii intre cei doi frati, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. La un moment dat, unul dintre ei a luat un cutit si l-a injunghiat de mai multe ori in zona gatului si a capului pe celalalt."In timpul altercatiei, unul dintre barbati a fost injunghiat si ulterior a decedat. Autorul a fost depistat si se afla in custodia Politiei ", a precizat Neniscu.Ancheta in acest caz se deruleaza sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani.