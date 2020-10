Ai probleme cu masina? Gasesti solutia la service Auto Network International

Service auto Bucuresti - Identificare defectiuni

Schimba totul impreuna sau separat

Diagnosticarea angrenajelor de rulare

Daca au aparut suspiciuni in timpul unui control independent, recomandabil este sa contactezi un service auto Bucuresti pentru efectuarea unui diagnostic complet al sasiului, care va determina starea de sanatate a anumitor componente, cum ar fi articulatie suspensie, brate bascula, amortizoare arcuri. Mai mult decat atat, ar putea fi necesara inlocuirea acestora, si acest lucru nu trebuie amanat. De exemplu, daca pe corpul amortizorului sunt vizibile chiar si urme unice de lichid care curge in picaturi, acest lucru inseamna inlocuirea piesei. Iar daca in partea superioara a carcasei exista o ceata uniforma, acesta este un semn standard al utilizarii intensive. Daca de obicei conduci frecvent si mergi si cu viteza pe denivelari, praful de uleiul din treimea superioara a carcasei amortizorului nu este deloc un defect, dar lichidul vizibil este deja considerat un semn al unei defectiuni.Service auto Network International nu este niciodata inclinat sa argumenteze ca suspensia trebuie inlocuita imediat ca un ansamblu, impreuna cu parghiile sau arcurile, dar unele detalii necesita o atentie speciala. De exemplu, elemente precum articulatie suspensie, brate bascula, amortizoare arcuri, este recomandabil ca intotdeauna sa fie inlocuite la un service auto Bucuresti, deoarece sunt ieftine si eficiente din punct de vedere al protectiei preventive a sasiului. De exemplu, atunci cand bara de protectie este uzata, arcul si amortizorul experimenteaza sarcini de soc off-design. Acestea afecteaza negativ starea sasiului si a corpului masinii. Nu merita sa amani reparatia, deoarece, conducerea timp de cateva luni in acest stadiu, duce la deteriorarea ireversibila a pieselor aferente scumpe.Sasiul vehiculului este proiectat astfel incat, soferul si pasagerii sa se simta confortabili in masina, asigurand in acelasi timp siguranta maxima a sofatului. Toate piesele si ansamblurile sale joaca un rol important in acest sens. Suspensiile din fata si din spate te ajuta sa faci fata drumurilor cu denivelari, gropilor si gaurilor din asfalt.Este important ca acestea sa aiba o capacitate energetica buna, sa fie fiabile si rezistente la uzura, iar daca sunt uzate sau deteriorate, inlocuirea piesei defectate trebuie sa se faca cat mai rapid posibil.Una dintre cele mai importante conditii de siguranta pentru un vehicul este starea buna a angrenajului sau de rulare. Acest lucru se datoreaza incarcarilor constante si diferentelor mari, ceea ce duce la uzura si deteriorarea elementelor sale cheie.Prin urmare, este foarte important sa mergi la un service auto Bucuresti pentru diagnosticarea in timp util a echipamentului de rulare si, daca este necesar, sa fie inlocuite.Orice problema isi gaseste rezolvarea la Autonetwork International, indiferent ca este vorba de schimb ambreiaj , schimb distributie, schimb elemente cutie de viteza, directie sau franare.