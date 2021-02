Mii de locuinte din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu vor ramane luni fara curent electric. Lista strazilor afectate

Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 8:00 - 16:00, consumatorii din Bulevardul Primaverii (intre strazile Herastrau si Helesteului), strada Jean Monnet (intre Bulevardul Primaverii si strada Anton Pavlovici Cehov), intre orele 09:00 - 17:00 consumatorii din strada Biserica Doamnei, Nr. 3, iar intre orele 09:00 - 14:00 cei din Foisorului nr.88 scara A.In judetul Ilfov, alimentarea cu energie electrica va fi suspendata , intre orele 9:00 - 17:00, in Vidra, Calea Bucuresti, Campului, strazile adiacente, si intre orele 9:30 - 15:30 in Voluntari (Pipera), strazile Mircea Eliade, Ansamblul New Point Villas.De asemenea, intre 12:00 si 16:00, nu vor avea energie electrica consumatorii din Balotesti, Heritage Estates, iar intre orele 09:00 - 15:00 cei din Voluntari, strada Matei Millo.Alimentarea cu electricitate va fi suspendata in judetul Giurgiu, intre orele 8:00 - 16:00, in Giurgiu, strazile Tabacari, Pietrisu, Strada Mare, Giurgiului, Adventistilor, Busuiocului, Trestiei, Portocalului.