Un barbat din Timisoara a fost internat la psihiatrie, dupa ce l-a amenintat cu moartea pe Raed Arafat. Ce a scris pe Facebook

Masura a fost decisa de instanta de judecata. Barbatul i-a transmis lui Arafat pe Facebook ca-l va lovi cu un topor, cu un ciocan si cu o ranga."La nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara a fost inregistrat la data de 12.03.2021 dosarul penal cu nr. 2029/P/2021, in care se efectueaza urmarirea penala fata de un suspect, sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj (...). In fapt s-a retinut suspiciunea rezonabila ca in data de 10.03.2021, in jurul orelor 12:00, aflandu-se pe marginea drumului judetean ce face legatura intre localitatea Sacalaz si Sanmihaiul Roman, jud. Timis, cu ocazia unei transmisiuni video pe reteaua Facebook, suspectul l-a amenintat cu acte de violenta pe un secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, in sensul ca il va lovi cu un topor, cu un ciocan si cu o ranga, aceste acte avand legatura cu activitatea profesionala a persoanei vatamate", se arata intr-un comunicat de presa, de vineri, al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis.Procurorul de caz a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice fata de barbat."Potrivit raportului de expertiza medico-legala psihiatrica intocmit de IML Timisoara la data de 19.03.2021, s-a concluzionat ca persoana expertizata a avut discernamantul abolit, raportat la fapta cercetata si s-a recomandat aplicarea de urgenta a masurii de siguranta prev. de art. 110 Cp (internarea medicala), avand in vedere potentialul agresiv si modificarile halucinator-delirante prezentate de suspect. Avand in vedere aspectele evidentiate in cuprinsul raportului de expertiza medico-legala, la aceeasi data procurorul a formulat propunere catre judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Timisoara, de luarea a masurii de siguranta a internarii medicale provizorii, pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol", se mai arata in comunicat.Magistratii de la Judecatoria Timisoara a admis propunerea Parchetului, iar fata de barbat s-a dispus internarea medicala provizorie intr-o unitate specializata de asistenta medicala, pana la insanatosire sau pana la ameliorarea care inlatura starea de pericol ce a determinat luarea masurii.Impotriva deciziei se poate formula contestatie in termen de 5 zile de la pronuntare.Barbatul internat intr-un spital de psihiatrie din Timis se numeste Daniel Gaspar. Acesta a adresat amenintari la adresa secretarului de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, pe pagina sa de Facebook, in cadrul unei inregistrari video."Domnu' Arafat. Astazi ti-am pregatit ceva frumos. Vreau sa va arat ce am pregatit pentru domnu' Arafat", spunea Daniel Gaspar, intr-o inregistrare de pe pagina sa de Facebook, inainte de a prezenta un topor, un ciocan, o ranga si o lopata. "Iti dau sa vezi ce trebuie sa primesti daca nu iti dai demisia de buna voie si nesilit de nimeni, ca sa fii judecat cum trebuie ca ai tradat poporul roman. Uite ce iti dau eu. Am, frate, aici un topor. Pistol nu am, ca nu vrea sa imi dea lumea, ca stie ca ma tine sa vin la Parlament. Toporul nu vreau sa il folosesc pentru ca nu sunt omul care vrea sa faca la fel ca voi crime, dar daca trebuie, o sa folosesc si toporul pentru poporul roman", spunea barbatul in inregistrare.Timisoreanul a mai aratat ca a pregatit un ciocan cu care sa ii dea lui Raed Arafat peste maini si o ranga cu care sa ii dea peste glezne "daca nu termina cu prostiile", precum si o lopata pentru "groapa pe care ai sapat-o pentru Romania, sa te ingrop in ea"."Arafat, vin dupa tine. Da-ti demisia cat mai ai timp, sa intri intr-o puscarie si sa nu mori. Iti fac o promisiune. Ai de ales. Varianta A. Iti dai demisia si lasi poporul roman sa traiasca in pace si e valabil si pentru aia din guvernare. Eu o vreau pe doamna Sosoaca in Guvern pentru ca e un om corect si a tipat pentru Romania. (...) Daca nu pleci de acolo, Arafat, cu demisia, asa de buna voie, o sa fii luat cu forta si o sa mestecam din tine, crede-ma. Mestecam fiecare parte din tine pana nu mai ramane nimic", mai spunea timisoreanul in inregistrarea care ulterior a fost stearsa de pe pagina de socializare.