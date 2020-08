Ajutoare de urgenta de aproape 400.000 lei pentru 116 familii si persoane singure cu probleme sociale grave

Astfel, 136.000 lei var fi alocati pentru 26 familii si persoane singure din judetele Bacau, Botosani, Buzau, Cluj Galati, Giurgiu, Iasi, Neamt, Olt, Salaj, Suceava, Valcea si Vaslui, care se afla in situatii de necesitate cauzate de incendii, iar 257.100 lei pentru 90 familii si persoane singure din judetele Bacau, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Dambovita, Dolj, Galati, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Neamt, Olt, Salaj, Sibiu, Teleorman, Valcea, Vaslui si municipiul Bucuresti , care se confrunta cu situatii deosebite in urma unor probleme grave de sanatate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune sociala.Ajutoarele de urgenta aprobate de Executiv sunt acordate in baza anchetelor sociale efectuate de agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala si sunt suportate din bugetul MMPS.