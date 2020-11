VIDEO Al doilea oras din Romania, dupa Bucuresti, care va avea centura rutiera completa: "Stadiul lucrarilor este de 95%"

Lucrarile sunt finalizate in proportie de 95%. "Insa o serie de relocari de utilitati intarziate nepermis de mult de statul roman pot strica bucuria sucevenilor si celorlalti soferi ce tranziteaza Radautiul de a circula pe cei 16,5 km de centura pana la finalul anului", a scris Asociatia Pro Infrastructura despre lucrarea in curs de amenajare in jurul orasului Radauti, judetul Suceava.Potrivit mesajului postat pe Facebook, constructorul UMB a finalizat in ultimele luni viaductele, podurile, podetele, lucrarile hidrotehnice, terasamentele, asfaltul sau marcajele pe cea mai mare parte a proiectului."Au ramas cateva zone punctuale (sensuri giratorii, rigole, panouri fonoabsorbante) pe care cel mai probabil le va duce la bun sfarsit in urmatoarele saptamani. In schimb, deblocarea relocarii unor conducte a trenat ani de zile, tinand pe loc avansul santierului in cele 3 puncte. Ar mai fi de mentionat ca desi santierul este aproape finalizat, CNAIR a platit doar 35% din valoarea lucrarilor".Asociatia solicita CNAIR sa efectueze toate platile restante si impreuna cu proprietarul retelelor de utilitati nerelocate sa finalizeze toate procedurile de relocare, astfel incat sa se poata circula pe centura Radauti pana la finalul anului.Citeste si: VIDEO Transalpina padurenilor, un nou drum turistic spectaculos asfaltat in Ardeal