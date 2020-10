Alba Iulia intra in scenariul rosu pentru urmatoarele doua saptamani; scolile vor functiona in sistem online, iar masca de protectie este obligatorie

Membrii CLSU Alba Iulia au hotarat joi suspendarea temporara a activitatilor didactice in toate unitatile care presupun prezenta fata in fata, cursurile urmand a se desfasura in sistem online, precum si instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise.De asemenea, se suspenda activitatea restaurantelor si a cafenelelor in spatiile interioare, precum si a firmelor din domeniul jocurilor de noroc."Se interzice desfasurarea activitatilor cu publicul institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber. Se propune interzicerea organizarii de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) atat in spatii deschise cat si inchise (saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, etc.). Se suspenda activitatea operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturi alcoolice sau nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in spatiile interioare. Se suspenda activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc", sunt cateva dintre dispozitiile CLSU Alba Iulia.S-a mai decis si suspendarea activitatii Talciocului."Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 15.10.2020, incepand cu ora 22,00, pe perioada de 14 zile in scenariul 3-rosu, a starii de alerta a municipiului Alba Iulia", a precizat CLSU.