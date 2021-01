Celebrul producator al filmelor "The Good, the Bad and the Ugly" si "Gangs of New York" a murit

Cele mai cunoscute filme

Unul dintre fiii lui Grimaldi a confirmat informatia pentru Variety si a spus ca tatal lui a murit din cauze naturale.Nascut in Napoli , pe 28 martie 1925, Alberto Grimaldi a studiat Dreptul inainte de a-si infiinta propria companie de productie, Produzioni Europee Associati (P.E.A.), in 1961. Primul lungmetraj produs de el a fost westernul spaniol "L'ombra di Zorro", lansat anul urmator.In 1964, a produs primul sau film spaghetti western, "I due violenti". P.E.A. a devenit cunoscuta pentru filmele cu buget redus, deseori co-productii cu Spania si Germania de Vest, iar compania a functionat pana la inceputul anilor 1980.Prima colaborare a lui Grimaldi cu Sergio Leone a fost pentru co-productia "For a Few Dollars More" (1965), cu Clint Eastwood in rol principal. Anul urmator, ei au colaborat la celebrul spaghetti western "The Good, the Bad and the Ugly", care i-a adus celebritatea mondiala lui Eastwood.Grimaldi a produs, intr-o cariera de patru decenii, peste 80 de filme in Europa si Statele Unite. Intre titlurile notabile se numara "Burn!" (1969), "Last Tango in Paris" (1972), cu Marlon Brando, "Man of La Mancha" (1972), cu Sophia Loren, "Illustrious Corpses" (1976) si "Ginger and Fred" (1986).Ultima lui productie a fost "Gangs of New York" (2002), regizat de Martin Scorsese, cu Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz si Liam Neeson in distributie, pentru care a primit o nominalizare la Oscar , la categoria "cel mai bun film".Grimaldi a avut trei copii si trei nepoti.