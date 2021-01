Pericolul de inundatii nu a trecut. Codul portocaliu, prelungit pana miercuri

Conform prognozei de specialitate, pana la ora 00.00, va fi Cod portocaliu de viituri pe raurile din bazinele hidrografice: Jiu - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari, Motru - bazin amonte S.H. Brosteni (judetele: Gorj si Mehedinti), Cosustea (judetul Mehedinti) si Lotru - bazin aval Acumularea Bradisor (judetul Valcea).De asemenea, in intervalul 5 ianuarie, ora 12.00 - 6 ianuarie, ora 12.00, un alt Cod portocaliu de inundatii vizeaza raurile din bazinul hidrografic Jiu - sector aval S.H. Filiasi - amonte S.H. Podari (judetele Gorj si Dolj).Pe de alta parte, o atentionare Cod galben de viituri rapide si cresteri de debite si de niveluri, cu depasiri ale Cotelor de aparare, va fi in vigoare pana miercuri, la ora 6:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Ier - bazin superior (judetul Satu Mare), Crisul Negru - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Bihor si Arad), Crisul Alb - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Vata de Jos, Crisul Alb sector S.H. Vata de Jos - S.H. Gurahont (judetele: Hunedoara si Arad), Bega - bazin amonte S.H. Balint, Timis - bazin amonte S.H. Caransebes si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Caransebes - amonte S.H. Lugoj, Poganis - bazin superior, Barzava, Moravita, Caras, Nera (judetele: Timis si Caras Severin), Cerna (judetele: Gorj si Caras Severin), Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Olt - afluentii aferenti sectorului aval confluenta Cibin - amonte Ac. Ionesti, Oltet - bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele: Sibiu, Valcea, Gorj si Arges), Arges - bazin superior, Dambovita - bazin superior (judetele: Arges si Dambovita) si Prahova - afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Prahova si Ialomita).Fenomene hidrologice similare sunt prognozate in perioada 5 ianuarie, ora 12.00 - 6 ianuarie, ora 16.00, in bazinele hidrografice: Tur (judetul Satu Mare), Lapus (judetul Maramures), Crasna - bazin mijlociu si inferior (judetele: Salaj si Satu Mare) si Jiu (judetele: Hunedoara, Gorj, Mehedinti si Dolj).