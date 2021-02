FOTO Autoritatile au emis o alerta pentru inca 6 tipuri de masti de protectie neconforme. Care sunt mastile care nu trebuie folosite

Masca filtranta de particule, fara marca

A doua masca neconforma

O noua alerta

Alte trei masti neconforme

Alertele pentru cele 6 tipuri de masti neconforme au venit din Estonia, Letonia si Luxemburg, potrivit InfoCons Denumire: YOMASI KN95Tipul/numarul modelului: YMS-AN95cod de bare: NecunoscutNumarul lotului: 0371-27939196Contrafacut: NECUNOSCUTTip de risc: Riscuri pentru sanatate/altele Protectia Consumatorilor anunta ca produsul promoveaza un potential de protectie impotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificata de un organism (european) relevant. In consecinta, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele de sanatate si siguranta si, prin urmare, sa nu fie protejat in mod corespunzator daca nu este combinat cu masuri suplimentare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si cu standardul european relevant EN 149.Produsul a fost retras de pe piata.Descriere: Masca de protectie de tip KN95.Produsul a fost vandut si online.Descrierea ambalajului: Sac de plastic albastruTara de origine: Republica Populara ChinezaAlerta transmisa de: LetoniaTip de alerta: AlteleMarca: NecunoscutDenumire: NecunoscutTipul/numarul modelului: PEC-MS1cod de bare: NecunoscutNumarul lotului: NecunoscutContrafacut: NECUNOSCUTTip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleProdusul este insotit de o declaratie de conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 si cu standardul european EN 149: 2009, dar nu a fost certificat ca atare de catre organismul european competent.In consecinta, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele de sanatate si siguranta si sa nu fie protejat in mod corespunzator atunci cand este combinat cu masuri suplimentare./Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si cu standardul european relevant EN 149.Importul a fost respins la frontiera.Descriere: Masca civila de unica folosintaDescrierea ambalajului: Cutie care contine 50 masti intr-o punga de plasticTara de origine: Republica Populara ChinezaAlerta transmisa de: LuxemburgTip de alerta: AlteleProdus: Masca filtranta de particuleMarca: NecunoscutDenumire: Protective Mask KN95Tipul/numarul modelului: KN95cod de bare: 6973247460002Numarul lotului: NecunoscutContrafacut: NECUNOSCUTTip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleProdusul este insotit de o declaratie de conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 si cu standardul european EN 149: 2009, dar nu a fost certificat ca atare de catre organismul european competent.In consecinta, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele de sanatate si siguranta si sa nu fie protejat in mod corespunzator atunci cand este combinat cu masuri suplimentare./Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si cu standardul european relevant EN 149.Produsul a fost interzis de pe piata.Descriere: Masca cu jumatati de protectie respiratorie alba din categoria KN95Descrierea ambalajului: Cutie cu 10 bucati de mastiTara de origine: Republica Populara ChinezaAlerta transmisa de: LuxemburgTip de alerta: AlteleProdus: Masca filtranta de particuleMarca: XinaDenumire: Protective Mask KN95Tipul/numarul modelului: Necunoscutcod de bare: NecunoscutNumarul lotului: NecunoscutContrafacut: NECUNOSCUTTip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleProdusul poarta un marcaj CE, dar nu este certificat de organismul european competent ca echipament de protectie.In consecinta, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele de sanatate si siguranta si sa nu fie protejat in mod corespunzator atunci cand este combinat cu masuri suplimentare./Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si cu standardul european relevant EN 149.Produsul a fost retras de pe piata.Descriere: Masca de protectie respiratorie alba cu jumatate de fata.Descrierea ambalajului: Cutie alba din carton cu indicatii rosii si negre, care contine 20 de bucati de masti impachetate separat in pungi din plastic.Mentiunile KN95 si FFP2 se gasesc in caseta.Tara de origine: Republica Populara ChinezaAlerta transmisa de: LuxemburgTip de alerta: AlteleAlte doua masti de protectie au fost identificate ca fiind neconforme. Ele au fost retrase de pe piata.Marca: NecunoscutDenumire: UEACONTipul/numarul modelului: Necunoscutcod de bare: 3295249103358Numarul lotului: NecunoscutContrafacut: NECUNOSCUTTip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleProdusul promoveaza un potential de protectie impotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificata de un organism (european) relevant.In consecinta, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele de sanatate si siguranta si, prin urmare, sa nu fie protejat in mod corespunzator daca nu este combinat cu masuri suplimentare./Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si cu standardul european relevant EN 149.Produsul a fost retras de pe piata.Descriere: Masca de protectie respiratorie alba cu jumatate de fata.Descrierea ambalajului: Punga de plastic continand 2 bucati.Pe eticheta si pe masca se indica "respirator FFP2"Tara de origine: Republica Populara ChinezaAlerta transmisa de: LetoniaTip de alerta: AlteleMarca: Daddy's ChoiceDenumire: Infection Prevention Face MaskTipul/numarul modelului: Purismcod de bare: 6938497150097Numarul lotului: produced 30.03.2020Tip de risc: Riscuri pentru sanatate/alteleProdusul a fost retras de pe piata.Tara de origine: Republica Populara ChinezaAlerta transmisa de: EstoniaTip de alerta: Altele