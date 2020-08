Alexandru Rafila, despre efectul celor peste 1.000 de cazuri de COVID-19 raportate zilnic: Va creste numarul deceselor si al pacientilor de la ATI

"Este o crestere evidenta, dar nu este o crestere rapida. Este o crestere lenta a numarului de cazuri. Sunt convins ca daca am face o curba o sa vedem ca in aceasta curba are in continuare un caracter crescator, dar cred ca numarul de cazuri in terapie intensiva si decesele vor creste in perioada urmatoare, pentru ca acestea urmeaza unei acumulari mari de cazuri noi. Am avut peste 1.000 de cazuri noi zilnic in ultimele doua saptamani si consecinta acestei acumulari de cazuri numeroase va fi, dupa un anumit interval, cresterea numarului de decese si numarului de cazuri in sectiile de terapie intensiva. Putem discuta si de variatii zilnice foarte mici, dar ingrijorarea se indreapta catre terapie intensiva", a declarat Alexandru Rafila, la Digi 24.